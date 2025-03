KDH: Projekt v Šuranoch nemôže znevýhodniť miestnych

Bratislava 6. marca (TASR) - Rozhodnutie vlády SR o určení investičného projektu Šurany Industrial Park, v ktorom má vyrásť prvá batériová gigafabrika Gotion Inobat Batteries, za strategickú investíciu nemôže znamenať, že sa jednostranne uprednostní ekonomický záujem alebo že sa dosahy na životné prostredie a zdravie ľudí žijúcich v regióne budú podceňovať či bagatelizovať a nebrať s plnou vážnosťou. Uviedlo to vo štvrtok opozičné Kresťanskodemokratické hnutie (KDH).



"Vláda schválila výstavbu baterkárne v Šuranoch za strategickú investíciu, hoci dodnes nám nedokázala odpovedať na základnú otázku. A to, akým spôsobom sa chce vyrovnať s informáciami o rizikách oficiálne získanými od Spojených štátov, že autá alebo súčiastky vyrobené spoločnosťou Gotion nebudú môcť byť vyvážané do USA. Gotion, ako aj jej obchodné reťazce, sa totiž už dnes nemôžu zúčastňovať na niektorých verejných obstarávaniach v Spojených štátoch a pravdepodobne budú čoskoro zaradené na sankčný zoznam pre využívanie otrockej ľudskej práce v Číne," uviedla europoslankyňa za KDH Miriam Lexmann.



KDH žiada vládu, aby výstavbou baterkárne nedopustila znehodnotenie úrodnej pôdy a životného prostredia v celom regióne. To podľa podpredsedu KDH Mariána Čaučíka platí ešte väčšmi, ak sa uvažuje s výrobou, ktorá je spojená s nezanedbateľnými rizikami spojenými s uvoľňovaním nebezpečných chemikálií do prostredia alebo s potenciálnym znečisťovaním pôdy, spodných vôd, rieky Nitra a nakladania s tonami nebezpečného odpadu.



"Vyhlásenie strategickej investície preto nesmie znamenať, že sa dôsledne nebudú posudzovať vplyvy na životné prostredie a zdravie ľudí a obavy ľudí nebudú dostatočne zohľadnené," zdôraznil Čaučík.



KDH na tieto riziká upozorňuje dlhodobo, ako aj na potrebu otvorenej a transparentnej komunikácie zo strany vlády a predstaviteľov zainteresovanej spoločnosti MH Invest, ktorej stopercentným vlastníkom je Ministerstvo hospodárstva SR. Kresťanskí demokrati apelujú na to, aby boli kroky investorov zrejmé a predvídateľné.



Vláda SR schválila projekt Šurany Industrial Park za strategickú investíciu v stredu 5. marca. Návrh bol vypracovaný na základe žiadosti o osvedčenie strategickej investície na tento projekt podanej vo februári spoločnosťou MH Invest.