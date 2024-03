KDH: Rada vlády pre regionálny rozvoj samosprávy nepostaví na nohy

Bratislava 13. marca (TASR) - Zriadenie rady vlády pre regionálny rozvoj samosprávy nepostaví na nohy, tie potrebujú najmä finančnú istotu pri spravovaní prenesených kompetencií od vlády. Opozičné KDH to uviedlo v súvislosti s ohlásením zriadenia Rady vlády SR pre regionálny rozvoj a politiku súdržnosti Európskej únie, ktorej štatút v stredu schválila vláda.



"Žiadna vládna rada ešte nič vážne nevyriešila a v regiónoch to veľmi dobre vedia. To, čo samosprávy dnes potrebujú, je v prvom rade finančná istota pri spravovaní prenesených kompetencií od vlády. Tú im môže zabezpečiť jedine nový, pevný a záväzný vzorec na prideľovanie príjmov z vybraných daní, pretože doterajšie naviazanie na daň z príjmu fyzických osôb je po zmenách v odvodových bonusoch nedostatočné," uviedlo KDH.



Podľa predsedu KDH Milana Majerského kľúčom k efektívnemu využívaniu eurofondov je presun ich veľkej časti na samosprávy. "Subjekty verejnej správy by žiadali o eurofondy odvážnejšie, čo by pomohlo výrazne zlepšiť ich dnešné čerpanie, v ktorom Slovensko zaostáva," doplnil šéf KDH.



Kresťanskí demokrati navrhujú na samosprávy presunúť až 50 % eurofondov. "Minister Raši (Hlas-SD) dnes hovorí zatiaľ o zhruba 300 miliónoch eur, ktoré sa presúvajú z centrálnej vlády. Považujeme to za pokrok, ale prvým problémom je, že vláda presunie financie, ale všetko kontroluje. Druhým, že je to málo a nepočuť o žiadnom záväzku pustiť z rúk jasné percento peňazí," uviedol poslanec KDH Jozef Hajko s tým, že samosprávy tak ostanú v podobnej pozícii ako doteraz.



KDH takisto pripomenulo memorandum, ktoré podpísalo Združenie miest a obcí Slovenska s politickými stranami. "V memorande je napríklad záväzok, že miestna územná samospráva bude rovnocenným partnerom v pripomienkovom procese legislatívnych materiálov vo vzťahu k štátu. Ja som nezaregistroval dostatočné pripomienkové konanie, keď sa v závere minulého roka v chvate schvaľoval štátny rozpočet či konsolidačný balík, teda predpisy, ktoré majú zásadný vplyv na fungovanie samospráv," doplnil Hajko.