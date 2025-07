KDH reaguje na Ficov list

Bratislava 15. júla (TASR) - Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) navštevoval Moskvu namiesto rokovaní s kľúčovými partnermi a zhoršil rokovaciu pozíciu Slovenska v rámci Európskej únie (EÚ). Keby rokovania viedlo KDH, zásadne by sa sústredilo na to, aby Slovensko malo pevné garancie v prípade sporu s Gazpromom, a teda aby nám EÚ kompenzovala prípadné arbitráže za predčasné ukončenie kontraktu. Uviedlo hnutie vo svojom stanovisku k listu zaslanom premiérom.



„KDH by sa rovnako sústredilo na splniteľný termín odstrihnutia sa od ruského jadrového paliva z dôvodu výrobných kapacít,“ priblížilo hnutie. Kresťanskí demokrati pripomenuli, že v roku 2014, keď bol Fico premiérom, sa v EÚ dohodlo znižovanie energetickej závislosti od Ruska. Faktom však podľa nich je, že Slovensko už dlhodobo zaostáva za ostatnými krajinami EÚ v plnení tohto cieľa.



Namiesto spolupráce a koordinácie postupov v súlade s dohodami na európskej úrovni predseda vlády a strana Smer-SD podľa KDH neustále podnecuje napätie nielen na domácej, ale aj na medzinárodnej úrovni. Namiesto konštruktívneho prístupu mali slovenskej verejnosti podsúvať tému vystúpenia Slovenska z EÚ, čo je pre KDH neprípustné.



Kresťanskí demokrati považujú žiadosť o stanovisko, ktoré premiér rozposlal politickým stranám s výnimkou hnutia Slovensko, za ďalšiu politickú hru. „Ak chcel Robert Fico seriózne poznať naše názory, mal tak urobiť pred tým, než začal svoju politiku na štyri svetové strany, ktorá reálne znamená iba politiku na jednu svetovú stranu, a to na východ. Vlastnou vinou dostala vláda Slovensko do veľkých problémov aj kvôli politike na štyri svetové strany a teraz sa nás predseda pýta, čo má robiť,“ doplnilo KDH.



Premiér v pondelok (14. 7.) informoval o tom, že tvrdé rokovania s európskymi predstaviteľmi sa blížia k záveru a na stole je písomný návrh garancií týkajúci sa plánovaného odstavenia dodávok ruského plynu do EÚ, ktoré ponúka Európska komisia Slovensku za hlasovanie o 18. balíku sankcií voči Rusku. Zároveň povedal, že návrh posiela predsedom všetkých relevantných politických strán a očakáva ich vyjadrenie.