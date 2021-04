KDH: Rezorty nepripravili náhradný plán na podporu v nezamestnanosti

Bratislava 6. apríla (TASR) – Ukončením projektu zapojenia nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva sa prerušil príjem stoviek ľudí v regiónoch, ktorí pracovali na pamiatkach. Upozornilo na to mimoparlamentné KDH, podľa ktorého je trestuhodné, že ministerstvá kultúry ani práce, sociálnych vecí a rodiny, pod ktoré projekt spadal, nepripravili náhradný plán na podporu v nezamestnanosti.



"Ministerka kultúry Natália Milanová (OĽANO) hovorí o náhrade tohto projektu z dielne ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Ten však nie je primárne určený na obnovu a rekonštrukciu pamiatok a v žiadnom prípade nie je náhradou ani pokračovaním pôvodného projektu," skonštatoval archeológ a poslanec Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Beljak. Formy a pravidlá oboch projektov sú podľa neho rozdielne. Poznamenal, že výrazne stúpajú mzdové náklady na pracovníkov, ktoré nebudú poberateľom preplácané v plnej výške.



Problém je podľa KDH aj v dostupnosti žiadosti o dotácie pre podporu regionálneho rozvoja, ktorú môžu podávať neziskové organizácie či občianske združenia. "Samosprávy sa do projektu prihlásiť nemôžu. Museli by založiť neziskovku do 15. apríla, dokedy je nutné podať žiadosť. Ale povinnosťou je aj jej fungovanie, aby sa o danú dotáciu mohli vôbec uchádzať, čo nie je časovo možné," podotkol Beljak. Zároveň upozornil, že práve samosprávy zabezpečovali v pôvodnom projekte pre nezamestnaných takmer polovicu z 30 obnovovaných hradov na Slovensku.



"Kompetentné rezorty doteraz nenašli 3,5 milióna eur na pokračovanie a riešenie projektu zamestnanosti počas pandémie a nepodporili plán, ktorý fungoval počas viacerých vlád. Je to pre mňa nepochopené konanie zodpovedných," zdôraznil podpredseda KDH Igor Janckulík.