< sekcia Ekonomika
KDH: Rodiny nepotrebujú ďalšiu aplikáciu bez známej ceny
Hnutie navrhuje rodinnú kartu ako jednotný štátom uznaný doklad pre rodiny s najmenej dvomi deťmi, bez posudzovania príjmu či majetku.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 5. augusta (TASR) - Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) v stredu priznal potrebu zavedenia rodinnej karty. Namiesto vecnej diskusie však zaútočil na opozičný návrh, hoci sám predstavil iba všeobecnú predstavu aplikácie bez známej ceny, konkrétnych partnerov, výšky zliav a jasných pravidiel fungovania. V reakcii na tlačovú konferenciu ministra to uviedlo opozičné Kresťanskodemokratické hnutie (KDH).
Upozornilo, že rodinnú kartu chce rezort práce zabezpečiť prostredníctvom externého dodávateľa, ktorý má vytvoriť mobilnú aplikáciu a získavať súkromných aj verejných partnerov. Minister zároveň odmietol zverejniť predpokladané náklady, dĺžku obstarávanej služby, minimálnu výšku zliav aj konkrétne pravidlá ochrany rodín a ich údajov. Systém tak podľa KDH nemá byť postavený na zákone, ale na verejnom obstarávaní, ktorého výsledok a konečná podoba sú zatiaľ neznáme.
„Často vidíme, že Hlas najskôr návrhy KDH kritizuje a následne ich predstaví ako vlastné. Konštruktívnemu dialógu sa nebránime. Slovenské rodiny, ktoré táto vláda ekonomicky ničí vyššími daňami, drahšími potravinami a rastúcimi životnými nákladmi, však už nemajú čas ani náladu na politické útoky Erika Tomáša. Očakávajú konkrétnu pomoc, nie tlačovú konferenciu o aplikácii, pri ktorej minister nepozná cenu, nevie povedať výšku zliav a nepredstavil jediného konkrétneho partnera,“ vyhlásila poslankyňa Národnej rady (NR) SR Andrea Turčanová (KDH).
Podľa hnutia je problémom aj čisto digitálne nastavenie projektu. Minister hovorí iba o mobilnej aplikácii a nevysvetlil, ako kartu využijú rodičia bez smartfónu, seniori starajúci sa o deti alebo ľudia so slabšími digitálnymi zručnosťami. Neuviedol ani spôsob registrácie, pravidlá pri striedavej starostlivosti, postavenie pestúnov a náhradných rodičov, trvanie nároku pri štúdiu dieťaťa či postup pri zamietnutí žiadosti.
„Minister predstavil marketingový zámer, nie hotové riešenie. Rodina nemôže byť odkázaná na to, či sa externému dodávateľovi podarí dohodnúť nejakú zľavu s obchodným reťazcom. Štát musí najskôr vytvoriť jasné, transparentné a právne vymáhateľné pravidlá. Presne to robí návrh KDH,“ zdôraznila Turčanová.
Hnutie navrhuje rodinnú kartu ako jednotný štátom uznaný doklad pre rodiny s najmenej dvomi deťmi, bez posudzovania príjmu či majetku. Počíta aj s pestúnskymi, náhradnými a profesionálnymi rodinami. Karta má byť bezplatná, dostupná elektronicky aj plastovo a o jej vydanie má byť možné požiadať osobne aj online, pričom úrady nemajú žiadať údaje, ktoré už štát eviduje. Dieťa má mať na kartu nárok do 18 rokov, pri štúdiu do 25 rokov a pri ťažkom zdravotnom postihnutí bez časového obmedzenia. Rodičia o nárok podľa KDH nemajú prísť ani po dospelosti detí.
Ako v stredu informoval Tomáš, ministerstvo práce pokračuje v prácach na projekte rodinných kariet. Tie majú umožniť rodinám uplatňovať zľavy na tovary a služby súvisiace so starostlivosťou o dieťa. Po doterajšej fáze trhových a medzinárodných konzultácií rezort v najbližšom čase stanoví predpokladanú hodnotu zákazky. Verejné obstarávanie sa má uskutočniť na jeseň a do praxe by sa mala rodinná karta uviesť v priebehu budúceho roka.
Minister na tlačovej konferencii kritizoval aj návrh KDH. „Je to kompletne odkopírovaný zákon z Poľskej republiky s tou výnimkou, že oni to vzťahujú na dve a viac deti, kým v Poľskej republike je to pre rodiny s tromi a viac deťmi. A KDH to urobilo v čase, keď my už dávno, už rok komunikujeme prípravu tej rodinnej karty,“ vyhlásil Tomáš s tým, že v sociálnej oblasti je otvorený diskusii s opozíciou, mala by však byť konštruktívna.
Upozornilo, že rodinnú kartu chce rezort práce zabezpečiť prostredníctvom externého dodávateľa, ktorý má vytvoriť mobilnú aplikáciu a získavať súkromných aj verejných partnerov. Minister zároveň odmietol zverejniť predpokladané náklady, dĺžku obstarávanej služby, minimálnu výšku zliav aj konkrétne pravidlá ochrany rodín a ich údajov. Systém tak podľa KDH nemá byť postavený na zákone, ale na verejnom obstarávaní, ktorého výsledok a konečná podoba sú zatiaľ neznáme.
„Často vidíme, že Hlas najskôr návrhy KDH kritizuje a následne ich predstaví ako vlastné. Konštruktívnemu dialógu sa nebránime. Slovenské rodiny, ktoré táto vláda ekonomicky ničí vyššími daňami, drahšími potravinami a rastúcimi životnými nákladmi, však už nemajú čas ani náladu na politické útoky Erika Tomáša. Očakávajú konkrétnu pomoc, nie tlačovú konferenciu o aplikácii, pri ktorej minister nepozná cenu, nevie povedať výšku zliav a nepredstavil jediného konkrétneho partnera,“ vyhlásila poslankyňa Národnej rady (NR) SR Andrea Turčanová (KDH).
Podľa hnutia je problémom aj čisto digitálne nastavenie projektu. Minister hovorí iba o mobilnej aplikácii a nevysvetlil, ako kartu využijú rodičia bez smartfónu, seniori starajúci sa o deti alebo ľudia so slabšími digitálnymi zručnosťami. Neuviedol ani spôsob registrácie, pravidlá pri striedavej starostlivosti, postavenie pestúnov a náhradných rodičov, trvanie nároku pri štúdiu dieťaťa či postup pri zamietnutí žiadosti.
„Minister predstavil marketingový zámer, nie hotové riešenie. Rodina nemôže byť odkázaná na to, či sa externému dodávateľovi podarí dohodnúť nejakú zľavu s obchodným reťazcom. Štát musí najskôr vytvoriť jasné, transparentné a právne vymáhateľné pravidlá. Presne to robí návrh KDH,“ zdôraznila Turčanová.
Hnutie navrhuje rodinnú kartu ako jednotný štátom uznaný doklad pre rodiny s najmenej dvomi deťmi, bez posudzovania príjmu či majetku. Počíta aj s pestúnskymi, náhradnými a profesionálnymi rodinami. Karta má byť bezplatná, dostupná elektronicky aj plastovo a o jej vydanie má byť možné požiadať osobne aj online, pričom úrady nemajú žiadať údaje, ktoré už štát eviduje. Dieťa má mať na kartu nárok do 18 rokov, pri štúdiu do 25 rokov a pri ťažkom zdravotnom postihnutí bez časového obmedzenia. Rodičia o nárok podľa KDH nemajú prísť ani po dospelosti detí.
Ako v stredu informoval Tomáš, ministerstvo práce pokračuje v prácach na projekte rodinných kariet. Tie majú umožniť rodinám uplatňovať zľavy na tovary a služby súvisiace so starostlivosťou o dieťa. Po doterajšej fáze trhových a medzinárodných konzultácií rezort v najbližšom čase stanoví predpokladanú hodnotu zákazky. Verejné obstarávanie sa má uskutočniť na jeseň a do praxe by sa mala rodinná karta uviesť v priebehu budúceho roka.
Minister na tlačovej konferencii kritizoval aj návrh KDH. „Je to kompletne odkopírovaný zákon z Poľskej republiky s tou výnimkou, že oni to vzťahujú na dve a viac deti, kým v Poľskej republike je to pre rodiny s tromi a viac deťmi. A KDH to urobilo v čase, keď my už dávno, už rok komunikujeme prípravu tej rodinnej karty,“ vyhlásil Tomáš s tým, že v sociálnej oblasti je otvorený diskusii s opozíciou, mala by však byť konštruktívna.