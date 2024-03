KDH: Širokorozchodná trať na osobnú dopravu je mrhaním peňazí

Bratislava 28. marca (TASR) - Projekt zabezpečenia verejnej železničnej osobnej dopravy s Ukrajinou využitím širokorozchodnej trate na trase Kyjev - Košice, ktorý schválila vláda na svojom ostatnom rokovaní, považuje KDH za mrhanie peňazí. Uvedenie do prevádzky by si vyžadovalo náklady v miliónoch eur, na čo aktuálne nemá financie ani rezort dopravy, ani Železnice Slovenskej republiky (ŽSR). Vo štvrtok na to upozornilo opozičné KDH.



"Uvedomujeme si dôležitosť kvalitného železničného spojenia s Ukrajinou, perspektívneho nového člena EÚ, ktoré bude dôležité pre celé zoskupenie. No tento projekt finančne kryjú európske zdroje len pre infraštruktúry v železničnej stanici Maťovce pre hraničné a colné orgány SR a v železničnej stanici Haniska pri Košiciach pre nástup a výstup cestujúcich, pričom potreba investičných zdrojov je ďaleko vyššia," uviedol poslanec KDH Igor Janckulík.



Strana vyzvala kabinet premiéra Roberta Fica (Smer-SD), aby na financovanie takýchto projektov zabezpečil európske zdroje. Súčasťou uznesenia vlády k tomuto projektu je úloha pre podpredsedu vlády pre Plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov Petra Kmeca preveriť možnosť financovania tohto projektu zo zdrojov EÚ.



Projekt podľa Janckulíka nezohľadňuje kritický stav širokorozchodnej trate v dĺžke 87 kilometrov medzi Haniskou pri Košiciach a štátnou hranicou Slovenska a Ukrajiny. "Jednokoľajná trať bola uvedená do prevádzky 1. mája 1965 a je určená len pre nákladnú dopravu. Do tejto trate sa iba minimálne investovalo, pričom maximálna rýchlosť je 60 kilometrov (km) za hodinu a na mnohých úsekoch je pre podmáčané podložie obmedzená rýchlosť na 10 km/hod. Uviesť túto trať do prevádzkyschopného stavu pre osobnú železničnú dopravu by si vyžiadalo náklady v miliónoch eur," odhadol poslanec.



KDH upozornilo, že ŽSR ako správca železničnej infraštruktúry sa dlhodobo boria s kritickým stavom železníc a v súčasnosti aj s nedostatkom pracovnej sily potrebnej na zabezpečenie plynulej a bezpečnej prevádzky v rámci krajiny.



Zabezpečiť fungovanie širokorozchodnej trate a predovšetkým získať investičné zdroje na jej modernizáciu presahuje podľa Janckulíka súčasné možnosti ŽSR, ale aj rozpočtu ministerstva dopravy. Poslanec pripomenul, že v súčasnosti existujú alternatívne železničné spojenia medzi Slovenskom a Ukrajinou po železničných tratiach normálneho rozchodu, a to spojenie Košice - Mukačevo a spojenie Praha - Košice - Čop.