KDH: Situácia s plynom je dôsledkom zahraničnej politiky vlády

Bratislava 9. januára (TASR) - Aktuálna situácia a zmena postoja Ukrajiny sú dôsledkom spôsobu vedenia zahraničnej politiky našou vládou a naštrbením vzťahov s EÚ a Ukrajinou. V súvislosti so štvrtkovými rokovaniami premiéra Roberta Fica (Smer-SD) v Bruseli, ktoré sa týkali zastaveného tranzitu ruského plynu cez územie Ukrajiny, to uviedlo opozičné KDH.



"Európska komisia je povinná hájiť záujmy svojich členov, ale treba zdôrazniť, že aj Róbert Fico je povinný hájiť v prvom rade záujmy ľudí na Slovensku. Tu však vidíme vážne zlyhania. KDH žiadalo vládu Roberta Fica, aby tranzit ruského plynu cez Ukrajinu riešila skôr než bude neskoro. Aktuálna situácia a zmena postoja Ukrajiny sú dôsledkom spôsobu vedenia zahraničnej politiky našou vládou a naštrbením vzťahov s tými, ktorí sú kľúčoví pri riešení tohto nášho strategického záujmu - teda s EÚ a Ukrajinou. Toto nie je suverénna politika na štyri svetové strany, ako to klamlivo prezentuje Róbert Fico," uviedlo v stanovisku KDH.



Vláda podľa kresťanských demokratov takto len zakrýva problémy, ktoré má doma. "To sú témy ako kolabujúce zdravotníctvo, zdražovanie a obrovské škrty na našich rodinách a deťoch. KDH berie tieto ohrozenia rovnako vážne ako finančné straty za tranzit plynu, lebo rovnako poškodzujú našich občanov. Považujeme za absolútne nízke, že recipročné kroky voči Ukrajine, ktoré navrhuje premiér, sú namierené voči ťažko skúšaným obetiam vojny a napokon aj našim občanom, lebo nám spôsobia ďalšie ekonomické straty," priblížilo opozičné hnutie.



KDH doplnilo, že "ako člen najsilnejšej politickej strany v Európskom parlamente je pripravené pomôcť tomu, aby aj v otázke plynu došlo k takej dohode, ktorá nepripraví Slovensko o financie a podporí konkurencieschopnosť našej krajiny, ako aj krajín EÚ".