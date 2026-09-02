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KDH: Slovenská pošta musí opäť posúdiť zverejnenie platov vedenia
KDH požiadalo Slovenskú poštu o informácie o platoch, odmenách, mimoriadnych odmenách a ďalších finančných plneniach vedúcich zamestnancov v roku 2025 a prvom polroku 2026.
Autor TASR
Bratislava 2. septembra (TASR) - Ministerstvo dopravy (MD) SR odmietlo postup Slovenskej pošty, ktorá poslancovi Národnej rady (NR) SR Igorovi Janckulíkovi (KDH) nechcela sprístupniť informácie o platoch, odmenách a ďalších finančných plneniach svojich vedúcich zamestnancov. MD, ktoré vykonáva akcionárske práva štátu v Slovenskej pošte, označilo jej odôvodnenie za nedostatočné, zmätočné a vrátilo jej vec na opätovné vybavenie. Informovalo o tom v stredu KDH.
Ministerstvo v stanovisku z 26. augusta podľa hnutia priamo uviedlo, že nesúhlasí s dôvodmi, ktorými Slovenská pošta odmietla informácie sprístupniť, ani s jej postupom pri vybavení žiadosti. Pošta má žiadosť opätovne posúdiť a v prípade, že neexistuje zákonný dôvod na nesprístupnenie údajov, požadované informácie poskytnúť.
„Vedenie Slovenskej pošty sa celé týždne snaží vyhnúť odpovediam a teraz mu jeho vlastný akcionár odkázal, že takýto postup neobstojí. Ministerstvo označilo odôvodnenie pošty za zmätočné a nedostatočné. Chcem oceniť profesionálny a nestranný prístup ministerstva. Očakávam preto, že vedenie pošty prestane hľadať ďalšie výhovorky a zverejní údaje, ktoré má podľa zákona sprístupniť,“ uviedol podpredseda KDH a podpredseda Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj Janckulík.
KDH požiadalo Slovenskú poštu o informácie o platoch, odmenách, mimoriadnych odmenách a ďalších finančných plneniach vedúcich zamestnancov v roku 2025 a prvom polroku 2026. Slovenská pošta žiadosť 24. augusta odmietla, pričom sa odvolávala aj na údajné zneužitie práva formou „informačného filibusteringu“.
Ministerstvo podľa KDH zároveň odmietlo argument Slovenskej pošty, že spracovanie údajov o platoch a odmenách vedúcich zamestnancov by predstavovalo vytváranie novej informácie. Podľa rezortu pošta evidenciu platov a odmien svojich vedúcich zamestnancov vedie a musí posúdiť, ktoré údaje z nej je povinná sprístupniť.
„Keď vedenie ruší pobočky, šetrí na zamestnancoch a od ľudí žiada pochopenie pre transformáciu, verejnosť má o to väčšie právo vedieť, ako sú odmeňovaní manažéri, ktorí tieto rozhodnutia robia. Transparentnosť pri hospodárení štátnej spoločnosti nemôže závisieť od toho, či sú otázky jej vedeniu príjemné,“ upozornil Janckulík.
KDH sa téme Slovenskej pošty venuje dlhodobo pre pracovné podmienky zamestnancov, dostupnosť poštových služieb v regiónoch aj spôsob, akým štátna spoločnosť hospodári a komunikuje svoje rozhodnutia. „Budeme chrániť ľudí, ktorí poštu každý deň držia v chode, aj obce a mestá, ktoré nemôžu prichádzať o služby bez jasných pravidiel a vysvetlenia. Od vedenia Slovenskej pošty a ministerstva budeme naďalej žiadať transparentnosť, zodpovednosť a rešpekt voči zamestnancom aj občanom,“ uzavrel Janckulík.
Ministerstvo v stanovisku z 26. augusta podľa hnutia priamo uviedlo, že nesúhlasí s dôvodmi, ktorými Slovenská pošta odmietla informácie sprístupniť, ani s jej postupom pri vybavení žiadosti. Pošta má žiadosť opätovne posúdiť a v prípade, že neexistuje zákonný dôvod na nesprístupnenie údajov, požadované informácie poskytnúť.
„Vedenie Slovenskej pošty sa celé týždne snaží vyhnúť odpovediam a teraz mu jeho vlastný akcionár odkázal, že takýto postup neobstojí. Ministerstvo označilo odôvodnenie pošty za zmätočné a nedostatočné. Chcem oceniť profesionálny a nestranný prístup ministerstva. Očakávam preto, že vedenie pošty prestane hľadať ďalšie výhovorky a zverejní údaje, ktoré má podľa zákona sprístupniť,“ uviedol podpredseda KDH a podpredseda Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj Janckulík.
KDH požiadalo Slovenskú poštu o informácie o platoch, odmenách, mimoriadnych odmenách a ďalších finančných plneniach vedúcich zamestnancov v roku 2025 a prvom polroku 2026. Slovenská pošta žiadosť 24. augusta odmietla, pričom sa odvolávala aj na údajné zneužitie práva formou „informačného filibusteringu“.
Ministerstvo podľa KDH zároveň odmietlo argument Slovenskej pošty, že spracovanie údajov o platoch a odmenách vedúcich zamestnancov by predstavovalo vytváranie novej informácie. Podľa rezortu pošta evidenciu platov a odmien svojich vedúcich zamestnancov vedie a musí posúdiť, ktoré údaje z nej je povinná sprístupniť.
„Keď vedenie ruší pobočky, šetrí na zamestnancoch a od ľudí žiada pochopenie pre transformáciu, verejnosť má o to väčšie právo vedieť, ako sú odmeňovaní manažéri, ktorí tieto rozhodnutia robia. Transparentnosť pri hospodárení štátnej spoločnosti nemôže závisieť od toho, či sú otázky jej vedeniu príjemné,“ upozornil Janckulík.
KDH sa téme Slovenskej pošty venuje dlhodobo pre pracovné podmienky zamestnancov, dostupnosť poštových služieb v regiónoch aj spôsob, akým štátna spoločnosť hospodári a komunikuje svoje rozhodnutia. „Budeme chrániť ľudí, ktorí poštu každý deň držia v chode, aj obce a mestá, ktoré nemôžu prichádzať o služby bez jasných pravidiel a vysvetlenia. Od vedenia Slovenskej pošty a ministerstva budeme naďalej žiadať transparentnosť, zodpovednosť a rešpekt voči zamestnancom aj občanom,“ uzavrel Janckulík.