KDH: Slovensko je v životnej úrovni na chvoste spomedzi krajín V4

Bratislava 30. apríla (TASR) - Slovensko v životnej úrovni zaostáva za okolitými krajinami. Dôvodom sú nízke čisté mzdy a vysoké ceny. Upozornilo na to opozičné KDH s tým, že spomedzi krajín V4 je Slovensko v životnej úrovni na chvoste. KDH ponúklo návrh konsolidačných opatrení na tento rok, ktorými by sa mohlo podľa nich ušetriť minimálne 2,92 miliardy eur.



„Kým zo štátov V4 máme najdrahšiu pracovnú silu pre zamestnávateľov, tak naša životná úroveň je na chvoste. Je to iba 75 percent priemeru Európskej únie. Napríklad susedné Česko má až 91 percent,“ uviedol poslanec KDH Jozef Hajko.



KDH zopakovalo svoj návrh konsolidačných opatrení, ktoré predstavili ešte vlani v septembri. Podľa opozičného hnutia by sa dalo ušetriť znížením počtu zamestnancov vo verejnom sektore o 10 %. Možnú úsporu tiež vidia v znížení výdavkov ministerstiev o 10 %. Peniaze do štátnej kasy by mohol podľa nich priniesť odpredaj prebytočného majetku štátu či zvýšenie odvodov z hazardných hier. KDH tiež navrhlo zlepšiť výber dane z pridanej hodnoty (DPH) na úroveň priemeru desiatich najúspešnejších krajín EÚ.



Kresťanskí demokrati zároveň upozornili na ohlásené prepúšťania zamestnancov vo viacerých firmách pôsobiacich na Slovensku. Hoci sa firmy odvolávajú na nepriaznivú situáciu na svetových trhoch, KDH za prepúšťaním či odchodmi firiem zo Slovenska vidí zhoršujúce sa lokálne podmienky.



„Tieto firmy narážajú na opatrenia a výsledky politiky súčasnej vlády. Hovoria, že výrobu redukujú na Slovensku, aby boli konkurencieschopní so svetom a aby boli efektívnejší. Ale v tej istej vete hovoria, čo im prekáža na Slovensku - vysoká inflácia, ceny energií, transakčná daň. Prekáža im aj to, akým spôsobom pracujú úrady. A čo je veľmi dôležité, zrazu zistili, že pracovná sila na Slovensku je drahá,“ doplnil Hajko.