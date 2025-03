KDH: Slovensko musí popri výrobe automobilov podporovať i iné odvetvia

Bratislava 28. marca (TASR) - Vláda musí popri automobilovej výrobe podporovať aj iné odvetvia, najmä tie s vyššou pridanou hodnotou. Nakoľko sa tak nedeje, prinášajú vonkajšie zásahy, ako sú clá zo strany USA, nepríjemné dôsledky. Opozičné KDH tak reagovalo na 25-percentné clá na dovoz automobilov do USA, ktoré výrazne poškodia slovenskú ekonomiku.



„Slovensko potrebuje dlhodobú hospodársku politiku, ktorá sa bude uplatňovať kontinuálne bez ohľadu na volebný cyklus. KDH je pripravené zúčastniť sa na takejto diskusii a ponúknuť vlastné návrhy,“ uviedol poslanec KDH Jozef Hajko. Slovensko je totiž najväčším výrobcom automobilov v prepočte na obyvateľa a významná časť produkcie mieri práve do USA. Clá, ktoré majú začať platiť od budúcej stredy (2. 4.), by mohli pripraviť domácich výrobcov o príjmy vo výške niekoľko miliárd eur.



Europoslankyňa Miriam Lexmann zdôraznila, že je dôležité, aby Slovensko hľadalo kvalitných investorov a sústredilo sa na to, aby zahraničné investície boli predovšetkým prínosné pre našich občanov, poskytovali kvalitnú prácu a zvyšovali príležitosti pre domáci podnikateľský sektor.



V súčasnosti je podľa KDH zásadné, aby bola Európska únia jednotná a s USA naďalej o obchodných obmedzeniach rokovala. „Ak chceme, aby USA nepristúpili k uvaleniu ciel, musí Európska únia proaktívne hľadať oblasti, kde sa jej záujmy prelínajú s americkými, a tam spojiť sily,“ dodala Lexmann.