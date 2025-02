KDH: Slovensko potrebuje viac potravín z vlastných regiónov

Bratislava 27. februára (TASR) - Slovensko potrebuje viac potravín z vlastných regiónov, ktorých pôvod ľudia poznajú a zároveň neprešli tisícky kilometrov a nezanechali ekologickú stopu. Mali by to byť potraviny, ktoré neboli geneticky modifikované a mať známe zloženie, aby Slováci vedeli, čo jedia. Súčasný štrajk farmárov tak zasahuje do citlivej oblasti poľnohospodárstva, pričom podľa opozičného KDH je neefektívne stráviť roky vyjednávaním komplexných dohôd. Vo štvrtok to uviedlo KDH k aktuálnemu štrajku poľnohospodárov.



Hnutie kritizovalo EÚ za to, že v týchto dohodách nevyžaduje dodržiavanie európskych noriem na dovezené produkty z tretích krajín, pričom, naopak, slovenskí farmári ich musia striktne dodržiavať. "EÚ by sa mala skôr zamerať na sektorálne dohody, ako napríklad dohody týkajúce sa kritických surovín, ktoré zohrávajú významnú úlohu pri posilňovaní ekonomickej bezpečnosti krajín EÚ vrátane Slovenska," upresnilo KDH.



Zároveň pripomenulo, že dohodu s Mercosur vyrokoval eurokomisár Maroš Šefčovič a na jej prijatí sa pracovalo 15 rokov. Aktuálne problémy by sa preto mali vyriešiť dohodou, aby EÚ nešla proti záujmom farmárov.