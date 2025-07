KDH: SR sa zadlžuje najrýchlejšie v EÚ, vláda s tým nevie nič urobiť

Bratislava 25. júla (TASR) - Slovensko sa spolu s Rakúskom zadlžuje najrýchlejšie v celej Európskej únii (EÚ). Za prvé tri mesiace tohto roka oproti poslednému štvrťroku vlaňajška poskočil verejný dlh Slovenska o 3,5 % hrubého domáceho produktu (HDP) alebo viac ako 5 miliárd eur. Hoci minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) hovorí, že konsolidácia môže spomaliť zadlžovanie SR s perspektívou jeho zastavenia na konci funkčného obdobia súčasnej vlády, všetky okolnosti nasvedčujú, že špirála zadlžovania sa bude točiť ďalej, upozornilo v piatok opozičné KDH.



Hnutie pripomenulo, že napríklad cez zvýšené sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH) plánovala vláda tento rok vybrať trištvrte miliardy eur navyše, napokon však z toho bude možno iba tretina. „Ukazuje sa, že vláda nedokáže vyberať dane, ktoré si sama nakreslí od stola. Toto opakujeme už od nástupu vlády Roberta Fica, hlavne však od vlaňajšieho septembra, keď vláda predložila neprijateľný návrh súčasného konsolidačného balíka,“ zdôraznilo KDH.



Tento vývoj podľa hnutia spôsobuje potrebu ďalších konsolidačných opatrení, ktoré napokon nebude znášať nikto iný ako občan. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) ich odhaduje na budúci rok v objeme 2 miliardy eur s pokračovaním podobných krokov až do konca funkčného obdobia vlády.



„Pán minister Kamenický, kedy verejne vystúpite, priznáte si, že zlyhávate a predstavíte opatrenia na nápravu? Veď ste sľubovali, že s návrhmi prídete už na jar. Sme uprostred leta a stále nič. Ak budete postupovať tak ako doteraz, hrubé zadlženie Slovenska bude ďalej prudko rásť a v štandardnom volebnom roku 2027 prekročí podľa RRZ prvý raz v histórii Slovenska hranicu 100 miliárd eur,“ konštatoval poslanec Národnej rady (NR) SR a expert KDH na ekonomiku Jozef Hajko. Podľa neho je to „jasná cesta k bankrotu“ so všetkými dôsledkami na obyvateľov a ich sociálny štandard.



Hnutie preto opakovane vyzýva vládu, aby začala konečne šetriť na sebe a nerozhadzovala zbytočne peniaze. „Čakáme tiež, že vláda začne riadne vyberať dane a v neposlednom rade príjme také opatrenia, ktoré na Slovensku rozprúdia investície a ekonomickú aktivitu a ktoré jej pred rokom predstavilo KDH,“ dodalo hnutie.