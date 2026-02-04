< sekcia Ekonomika
KDH spochybňuje asi 700 otázok tendra na železničnú stavbu na Liptove
Podľa hnutia takýto rozsah otázok naznačuje, že zadanie je nepresné, nejednoznačné alebo vnútorne rozporné, čo vytvára riziko zdržania projektu a zvyšuje pravdepodobnosť napadnutia tendra.
Autor TASR
Bratislava 4. februára (TASR) - Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) spochybňuje prípravy projektu na železničnú stavbu na Liptove, ktorý v prebiehajúcom verejnom obstarávaní obsahuje takmer 700 otázok. Podľa hnutia takýto rozsah otázok naznačuje, že zadanie je nepresné, nejednoznačné alebo vnútorne rozporné, čo vytvára riziko zdržania projektu, zvyšuje pravdepodobnosť napadnutia tendra a v konečnom dôsledku môže viesť k vyšším nákladom pre daňovníkov.
„Transparentnosť sa nezačína vyhlásením súťaže, ale kvalitnou projektovou prípravou. Strategické stavby nemožno riadiť improvizáciou ani dopĺňať pravidlá počas hry,“ uvádza komunikačné oddelenie KDH s tým, že menej otázok v tendri znamená lepšiu prípravu, rýchlejšiu výstavbu a nižšie náklady.
Hnutie podotklo, že zabezpečiť férovú hospodársku súťaž, rýchlu realizáciu a kontrolu verejných výdavkov je možné len zásadou, ktorá predstavuje najprv jasný projekt a potom súťaž.
„KDH vyzýva zodpovedné orgány, aby dôsledne prehodnotili prípravu strategických infraštruktúrnych projektov, posilnili odbornú prípravu zadania ešte pred vyhlásením tendra a nastavili procesy tak, aby verejné obstarávanie bolo predvídateľné, zrozumiteľné a právne odolné,“ upozornilo komunikačné oddelenie KDH.
Modernizáciou železničnej trate na Liptove dôjde k úplnej prekládke 14,5 kilometra dlhej trate. Pôvodná trať sa skráti v úseku približne o jeden a pol kilometra, cesta vlakom potrvá o štyri minúty menej. Nová trať bude bez priecestí a jej súčasťou bude 630-metrový tunel Paludza, 39 nových a zrekonštruovaných mostov a protihlukové steny s dĺžkou takmer šesť kilometrov. Na pôvodnú trať sa koľaje napoja v Liptovskom Hrádku.
„Transparentnosť sa nezačína vyhlásením súťaže, ale kvalitnou projektovou prípravou. Strategické stavby nemožno riadiť improvizáciou ani dopĺňať pravidlá počas hry,“ uvádza komunikačné oddelenie KDH s tým, že menej otázok v tendri znamená lepšiu prípravu, rýchlejšiu výstavbu a nižšie náklady.
Hnutie podotklo, že zabezpečiť férovú hospodársku súťaž, rýchlu realizáciu a kontrolu verejných výdavkov je možné len zásadou, ktorá predstavuje najprv jasný projekt a potom súťaž.
„KDH vyzýva zodpovedné orgány, aby dôsledne prehodnotili prípravu strategických infraštruktúrnych projektov, posilnili odbornú prípravu zadania ešte pred vyhlásením tendra a nastavili procesy tak, aby verejné obstarávanie bolo predvídateľné, zrozumiteľné a právne odolné,“ upozornilo komunikačné oddelenie KDH.
Modernizáciou železničnej trate na Liptove dôjde k úplnej prekládke 14,5 kilometra dlhej trate. Pôvodná trať sa skráti v úseku približne o jeden a pol kilometra, cesta vlakom potrvá o štyri minúty menej. Nová trať bude bez priecestí a jej súčasťou bude 630-metrový tunel Paludza, 39 nových a zrekonštruovaných mostov a protihlukové steny s dĺžkou takmer šesť kilometrov. Na pôvodnú trať sa koľaje napoja v Liptovskom Hrádku.