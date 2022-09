KDH: SR musí rokovať s EÚ o presune eurofondov na boj s energiami

Poprad 24. septembra (TASR) - Vláda musí okamžite začať rokovania s Európskou komisiou (EK) o možnosti operatívne využiť nevyčerpané eurofondy na boj s drahými energiami. Po zasadnutí celoslovenskej Rady Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) v Poprade to uviedol jeho predseda Milan Majerský.



"Európska únia (EÚ) sa už dávno dohodla na diverzifikácii energetických zdrojov, ale dlhodobo to zanedbáva. A zvlášť Slovensko, ktoré na to dopláca spomedzi dotknutých členských krajín najviac, práve teraz bytostne potrebuje, aby bola EÚ solidárnejšia," vyhlásil Majerský. Upozornil, že na Slovensku začínajú v dôsledku drahých energií firmy masovo prepúšťať a vládny kabinet koná nedostatočne.



"Inšpirovať sa pri tvorbe jednoznačného plánu, ako ľuďom pomôcť, môže v Česku, kde tamojšia vláda jasne vyčíslila výšku pomoci. Slovenské firmy, ktoré sa pre drahé energie prepadajú do straty, by tak mali dostať pomoc v hodnote jednej miliardy eur," skonštatoval ekonomický expert KDH Jozef Hajko. Pripraviť tiež treba podľa neho scenár, ako zabezpečiť chod škôl, nemocníc či sociálnych zariadení, ktorým hrozí obmedzenie alebo zastavenie činnosti. Odhaduje, že rovnako miliardu eur bude treba investovať aj do pomoci domácnostiam a sociálnym subjektom. Upozornil, že Slovensko aktuálne nemá vyčerpaných z eurofondov 6,7 miliardy eur. Práve z týchto peňazí, ktoré je potrebné do 14 mesiacov minúť, by mohla vláda pomôcť zvládnuť energetickú krízu jednotlivým segmentom.



Pomoc podľa europoslanca Ivana Štefanca potrebujú nielen veľké firmy, ale aj malé a stredné podniky. Týmto zložkám ekonomiky, ktorá zamestnáva podľa neho najviac ľudí v Európe, už pomohli napríklad v Nemecku.



KDH okrem toho navrhuje, aby vláda pri rokovaniach s EK predostrela možnosť nulového financovania eurofondov na projekty samospráv. Tento krok by podľa hnutia podporil aj lepšie čerpanie európskych zdrojov.