KDH: SR potrebuje optimálny energetický mix zdrojov

Bratislava 15. mája (TASR) - Orientácia na jeden jadrový zdroj je nezodpovedná, Slovensko potrebuje rozumný a ekonomicky optimálny energetický mix jadrových a obnoviteľných zdrojov. Uviedlo to opozičné KDH v reakcii na zámer výstavby nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach, ktorý v stredu schválila vláda. Informovala o tom hovorkyňa KDH Lenka Halamová.



Podľa KDH po vyčerpaní životnosti reaktorov jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach bude potrebné spustiť nový jadrový zdroj a ako uviedli, uvedomujú si, že vláda preto musí pracovať na jeho príprave už dnes. "No rozhodnutie o výstavbe nového jadrového zdroja však musí byť dobre pripravené a byť súčasťou dlhodobej koncepcie presahujúcej funkčné obdobie akejkoľvek vlády. Preto mal kabinet Roberta Fica hľadať všeobecný súhlas čo najširšieho politického spektra s takouto koncepciou," uviedol poslanec KDH Jozef Hajko.



Kresťanskí demokrati upozornili aj na záväzok voči EÚ dosiahnuť do roku 2030 podiel obnoviteľných zdrojov na celkovej energetickej spotrebne minimálne 22 %, pričom Európska komisia ho od Slovenska v rámci nedávno prijatej Zelenej dohody žiada zvýšiť na 35 %.



"Namiesto toho, aby vláda predložila konkrétne opatrenia, ako zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov, ako dosiahnuť ciele, hádže producentom z obnoviteľných zdrojov polená pod nohy. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví s posvätením vlády prichádza s násobným zvýšením poplatku za pripojenie do siete, čo zastaví rozvoj obnoviteľných zdrojov," doplnil Hajko.



Vládny kabinet na výjazdovom rokovaní v Handlovej odobril zámer výstavby nového jadrového zdroja s inštalovaným výkonom do 1200 megawattov a s využitím existujúcej infraštruktúry v lokalite Jaslovské Bohunice.