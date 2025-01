KDH: Štát nepochopiteľne zlyháva vo využívaní eurofondov pre regióny

Bratislava 31. januára (TASR) - Štát nepochopiteľne zlyháva vo využívaní eurofondov pre regióny. Opozičné KDH preto vyzýva vládu, aby dokázala, že to s regiónmi myslí naozaj vážne. Uviedli to v piatok predseda KDH Milan Majerský a europoslankyňa za KDH Miriam Lexmann v reakcii na správu Národného kontrolného úradu (NKÚ) vo veci miestnych akčných skupín (MAS).



"Ľudia v regiónoch si zaslúžia lepší život. Štát má na to prostriedky z eurofondov, no túto príležitosť dlhodobo nedokáže využívať. Svedčia o tom závažné nedostatky v manažovaní rozvoja regiónov cez MAS, ako aj veľmi slabá dôvera vlády v regióny," uviedol Majerský.



Lexmann poukázala na to, že MAS sú kľúčové pre lepší život ľudí v regiónoch. Ide hlavne o podporu poľnohospodárov, podnikateľov, cesty či občiansku vybavenosť na vidieku. Dodala, že vďaka Európskemu sociálnemu fondu (ESF) by tu bola aj možnosť pomoci nezamestnaným, zdravotne znevýhodneným, viacpočetným rodinám, osamelým rodičom či seniorom.



KDH navrhuje preniesť rozhodovanie o eurofondoch vrátane hlavných fondov v regiónoch na kraje, mestá, obce či MAS. "Decentralizácia je cestou. Hnutie bude preto prostredníctvom svojich poslancov iniciovať, aby sa Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zaviazalo zabezpečiť efektívne a merateľné manažovanie miestneho rozvoja vedeného komunitou," skonštatoval Majerský.



Aktuálna situácia s MAS by sa podľa KDH mohla vyriešiť zrýchlením procesu čerpania financií na podporu rozvoja vidieka z obdobia 2014 - 2020, keďže rok 2025 je posledný, v ktorom sa dá toto obdobie dočerpať. "Súčasný stav čerpania je na úrovni len 16 %, ostáva dočerpať až 84 %," podotklo KDH s tým, že taktiež navrhuje okamžité spustenie čerpania financií na podporu rozvoja vidieka cez program LEADER v súčasnom programovom období 2021 - 2027.



KDH je podľa Lexmann pripravené pomôcť, prvý krok však musí urobiť vláda. "Preto ju ešte raz vyzývame, nehádžte ľudí na vidieku cez palubu a ukážte, že to so zlepšovaním ich životov myslíte vážne," uzavrela.



NKÚ SR sa zameral na prínos miestnych akčných skupín, pričom zistil významné nedostatky pri manažovaní výziev a fungovaní systému internej kontroly. Informovala o tom v piatok (24. 1.) hovorkyňa úradu Daniela Bolech Dobáková.