KDH: Štátne dlhopisy sa predávajú za úrok, ktorý je pre štát nevýhodný

Bratislava 3. marca (TASR) - Štátne dlhopisy určené bežným občanom sa predávajú za úrok, ktorý je pre štát nevýhodný. Ak by vláda myslela konsolidáciu vážne, mala šetriť na sebe a nie si ďalej požičiavať. Toto zadlžovanie je nebezpečné, pretože sa Slovensko môže dostať na grécku cestu bankrotu. Uviedol to v pondelok na tlačovej konferencii poslanec Národnej rady (NR) SR za opozičné KDH Jozef Hajko.



"Tieto dlhopisy sa predávajú za úrok, ktorý je pre štát nevýhodný. Ak by chcel si štát požičať peniaze skutočne na konsolidáciu, tak by si ich mohol požičať iným spôsobom lacnejšie. Pokladáme to trošku za taký marketingový nástroj," uviedol Hajko.



Taktiež poukázal na to, že dlhopisy si v čase konsolidácie môžu dovoliť predovšetkým majetnejší občania. "Majetnejší si ich nakúpia a kto ich bude splácať o dva-štyri roky? Budú ich splácať všetci ľudia. Ak vláda tvrdí, že má sociálne cítenie, tak toto tam vôbec nepatrí," podotkol opozičný poslanec. Pokiaľ ide o zámer zvyšovať finančnú gramotnosť, musia na to podľa neho slúžiť účinnejšie nástroje, ako napríklad výučba na školách.



KDH je podľa Hajka za to, aby bol predaj štátnych dlhopisov impulzom k rozbehnutiu burzy cenných papierov a aby mali firmy možnosť požičiavať si aj na kapitálovom trhu. "Ale môže to byť skutočne len impulz, pretože ročný obrat na burze cenných papierov je asi vo výške tejto emisie, ktorú robí štát," vysvetlil s tým, že je nutné uskutočniť ďalšie kroky, aby sa kapitálový trh rozbehol.



Štát začal v pondelok predávať dlhopisy určené bežným občanom. Kúpiť si ich budú môcť v priebehu marca. Prvé z nich si ráno v bratislavskej pobočke jednej z piatich bánk, ktoré majú na predaj dlhopisov dohodu so štátom, kúpil minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD).