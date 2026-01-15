< sekcia Ekonomika
KDH: Status významnej investície pre Málinec je zatiaľ predčasný
Pri projekte PVE Málinec-Látky sa podľa KDH bije energetická a vodárenská funkcionalita, pričom môže prísť k ohrozeniu dodávok pitnej vody pre širší región.
Autor TASR
Bratislava 15. januára (TASR) - Zámer vlády udeliť status významnej investície prečerpávacej vodnej elektrárni (PVE) Málinec-Látky je predčasný bez zodpovedania zásadných otázok. Informovalo o tom vo štvrtok Kresťanskodemokratické hnutie (KDH).
Zároveň vyzvalo vládu, aby udeľovanie statusu významnej investície pozastavila dovtedy, kým k projektu Málinec-Látky nepredloží kompletné odborné, ekonomické a environmentálne analýzy a nebude rešpektovať územné plánovanie obcí a samosprávnych krajov so zabezpečením transparentného rozhodovania so zapojením verejnosti.
„Kresťanskodemokratické hnutie považuje snahu vlády udeliť projektu prečerpávacej elektrárne Málinec-Látky status významnej investície za predčasnú a neodôvodnenú,“ uviedol podpredseda KDH Marián Čaučík. „Ide o krok, ktorý má zrýchliť povoľovacie procesy, no vláda doteraz neodpovedala na zásadné otázky, ktoré si takýto zásah do územia, verejných financií a práv obyvateľov vyžaduje,“ upozornil.
Vláda by podľa KDH mala odpovedať na otázky týkajúce sa ohrozenia dodávok pitnej vody pre okresy Lučenec, Veľký Krtíš, Poltár a Rimavská Sobota, ale aj pre Detvu a Zvolen, ako aj financovania projektu a dosahov na chránenú oblasť Podpoľania.
Pri projekte PVE Málinec-Látky sa podľa KDH bije energetická a vodárenská funkcionalita, pričom môže prísť k ohrozeniu dodávok pitnej vody pre širší región. Hnutie podotklo, že projekt je navyše v rozpore s územnými plánmi obcí aj kraja.
„Ministerstvo životného prostredia hovorí o súbehu vodárenskej a energetickej funkcionality PVE Málinec-Látky, ale nepredložilo komplexnú analýzu uskutočniteľnosti, ktorá by jasne odpovedala na otázky, či je vôbec pri prečerpávacej vodnej elektrárni takýto súbeh funkcionalít ekonomicky realizovateľný bez negatívnych dosahov na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou,“ poznamenal expert KDH na energetiku Andrej Žiarovský.
Nezodpovedanou otázkou podľa KDH tiež je, koľko bude vodné dielo Málinec-Látky reálne stáť, ako bude projekt financovaný, akým rizikám bude čeliť a aká bude jeho finančná návratnosť. Zároveň existujú opodstatnené obavy o životné prostredie. Doteraz neboli presvedčivo vyhodnotené možné dosahy na chránené prírodné hodnoty Podpoľania, ani na dlhodobú udržateľnosť územia.
„Projekt prečerpávačky Málinec-Látky je v rozpore s platnými územnými plánmi dotknutých obcí, aj vyššieho územného celku. Udeľovanie statusu významnej investície v takejto situácii vytvára nebezpečný precedens a obchádza pravidlá územného plánovania,“ vyhlásil podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja za KDH Ján Beljak.
KDH tiež poukázalo na to, prečo projekt zastrešuje Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR, a nie Ministerstvo hospodárstva (MH) SR, ktoré je gestorom energetickej politiky.
MŽP chce, aby sa z projektu PVE Málinec-Látky stala významná investícia. Zaradenie do režimu významnej investície odôvodňuje objektívnou a kritickou časovou tiesňou. Návrh predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.
Zároveň vyzvalo vládu, aby udeľovanie statusu významnej investície pozastavila dovtedy, kým k projektu Málinec-Látky nepredloží kompletné odborné, ekonomické a environmentálne analýzy a nebude rešpektovať územné plánovanie obcí a samosprávnych krajov so zabezpečením transparentného rozhodovania so zapojením verejnosti.
„Kresťanskodemokratické hnutie považuje snahu vlády udeliť projektu prečerpávacej elektrárne Málinec-Látky status významnej investície za predčasnú a neodôvodnenú,“ uviedol podpredseda KDH Marián Čaučík. „Ide o krok, ktorý má zrýchliť povoľovacie procesy, no vláda doteraz neodpovedala na zásadné otázky, ktoré si takýto zásah do územia, verejných financií a práv obyvateľov vyžaduje,“ upozornil.
Vláda by podľa KDH mala odpovedať na otázky týkajúce sa ohrozenia dodávok pitnej vody pre okresy Lučenec, Veľký Krtíš, Poltár a Rimavská Sobota, ale aj pre Detvu a Zvolen, ako aj financovania projektu a dosahov na chránenú oblasť Podpoľania.
Pri projekte PVE Málinec-Látky sa podľa KDH bije energetická a vodárenská funkcionalita, pričom môže prísť k ohrozeniu dodávok pitnej vody pre širší región. Hnutie podotklo, že projekt je navyše v rozpore s územnými plánmi obcí aj kraja.
„Ministerstvo životného prostredia hovorí o súbehu vodárenskej a energetickej funkcionality PVE Málinec-Látky, ale nepredložilo komplexnú analýzu uskutočniteľnosti, ktorá by jasne odpovedala na otázky, či je vôbec pri prečerpávacej vodnej elektrárni takýto súbeh funkcionalít ekonomicky realizovateľný bez negatívnych dosahov na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou,“ poznamenal expert KDH na energetiku Andrej Žiarovský.
Nezodpovedanou otázkou podľa KDH tiež je, koľko bude vodné dielo Málinec-Látky reálne stáť, ako bude projekt financovaný, akým rizikám bude čeliť a aká bude jeho finančná návratnosť. Zároveň existujú opodstatnené obavy o životné prostredie. Doteraz neboli presvedčivo vyhodnotené možné dosahy na chránené prírodné hodnoty Podpoľania, ani na dlhodobú udržateľnosť územia.
„Projekt prečerpávačky Málinec-Látky je v rozpore s platnými územnými plánmi dotknutých obcí, aj vyššieho územného celku. Udeľovanie statusu významnej investície v takejto situácii vytvára nebezpečný precedens a obchádza pravidlá územného plánovania,“ vyhlásil podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja za KDH Ján Beljak.
KDH tiež poukázalo na to, prečo projekt zastrešuje Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR, a nie Ministerstvo hospodárstva (MH) SR, ktoré je gestorom energetickej politiky.
MŽP chce, aby sa z projektu PVE Málinec-Látky stala významná investícia. Zaradenie do režimu významnej investície odôvodňuje objektívnou a kritickou časovou tiesňou. Návrh predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.