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KDH: Sucho robí problémy farmárom, agrovýbor nebol uznášaniaschopný
Neprišiel ani pozvaný minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD).
Autor TASR
Bratislava 17. júna (TASR) - Obrovské sucho spôsobuje problémy farmárom na celom Slovensku. Ako povedal v stredu poslanec Národnej rady (NR) SR Marián Čaučík z opozičného KDH, v deň boja proti rozširovaniu púští a sucha chceli o tom hovoriť na zvolanom mimoriadnom zasadnutí parlamentného výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Ten však nebol uznášaniaschopný pre neúčasť takmer všetkých zástupcov koalície s výnimkou predsedu výboru Ivana Ševčíka (nezaradený). Neprišiel ani pozvaný minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD).
„Prišli dvaja farmári z východného Slovenska, ktorí cestovali celú noc, aby sa mohli na výbore zúčastniť, a ten výbor nebol otvorený. Ani jeden koaličný kolega, okrem predsedu výboru Ševčíka, neprišiel. Neprišiel ani minister Takáč, odignorovali túto výzvu,“ povedal pre TASR Čaučík. Vyslovil presvedčenie, že sucho je obrovský problém, o ktorom chcú hovoriť v parlamentnom výbore.
Na výbor podľa Čaučíka neprišli ani generálny riaditeľ štátneho podniku Hydromeliorácie a zástupcovia Slovenského hydrometeorologického ústavu.
Poslanec uviedol, že pri zmene klímy vieme o probléme sucha už roky a zodpovední nerobia nič alebo nevnímajú, že by niečo konkrétne robili. „Chceli sme počuť na pôde výboru, čo robí, čo plánuje, pretože nevidíme žiadne výsledky,“ poznamenal na adresu ministra Čaučík s tým, že ho veľmi mrzí, že si nenašiel čas.
Na východnom Slovensku podľa Čaučíka napríklad existuje systém hydromeliorácií, kde závlahy majú niekoľko desiatok rokov a mohli by byť funkčné. „Voda zo Zemplínskej šíravy by mohla zavlažovať polia, ale závlahy sú zamknuté, nefungujú. Takže toto je vec, ktorá sa dá spustiť veľmi rýchlo. Myslím si, že to chce systémové riešenie a zamyslieť sa naprieč viacerými rezortmi,“ dodal Čaučík. Podľa neho rezorty pôdohospodárstva aj životného prostredia by mali pre zmenu klímy hľadať nové veľké výzvy.
„Prišli dvaja farmári z východného Slovenska, ktorí cestovali celú noc, aby sa mohli na výbore zúčastniť, a ten výbor nebol otvorený. Ani jeden koaličný kolega, okrem predsedu výboru Ševčíka, neprišiel. Neprišiel ani minister Takáč, odignorovali túto výzvu,“ povedal pre TASR Čaučík. Vyslovil presvedčenie, že sucho je obrovský problém, o ktorom chcú hovoriť v parlamentnom výbore.
Na výbor podľa Čaučíka neprišli ani generálny riaditeľ štátneho podniku Hydromeliorácie a zástupcovia Slovenského hydrometeorologického ústavu.
Poslanec uviedol, že pri zmene klímy vieme o probléme sucha už roky a zodpovední nerobia nič alebo nevnímajú, že by niečo konkrétne robili. „Chceli sme počuť na pôde výboru, čo robí, čo plánuje, pretože nevidíme žiadne výsledky,“ poznamenal na adresu ministra Čaučík s tým, že ho veľmi mrzí, že si nenašiel čas.
Na východnom Slovensku podľa Čaučíka napríklad existuje systém hydromeliorácií, kde závlahy majú niekoľko desiatok rokov a mohli by byť funkčné. „Voda zo Zemplínskej šíravy by mohla zavlažovať polia, ale závlahy sú zamknuté, nefungujú. Takže toto je vec, ktorá sa dá spustiť veľmi rýchlo. Myslím si, že to chce systémové riešenie a zamyslieť sa naprieč viacerými rezortmi,“ dodal Čaučík. Podľa neho rezorty pôdohospodárstva aj životného prostredia by mali pre zmenu klímy hľadať nové veľké výzvy.