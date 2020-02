KDH: Súťaž na prepravu na trati Bratislava-Komárno môže byť fiasko

Bratislava 13. februára (TASR) - Súťaž na prevádzku osobnej železničnej prepravy na trati Bratislava - Komárno sa môže skončiť fiaskom. Uviedol to Stano Župa z komunikačného oddelenia mimoparlamentného KDH.



Pripomenul, že v decembri 2019 spustilo Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR druhé kolo súťaže na prevádzku osobnej železničnej prepravy na trati Bratislava - Komárno. Na tejto trati už takmer 10 rokov jazdí súkromný prepravca, ktorému sa podarilo na tento čas zvýšiť počet cestujúcich z 900.000 na 4 milióny cestujúcich za rok. Termín na predkladanie ponúk je 14. februára 2020 a podľa podmienok tejto súťaže má nový prepravca začať jazdiť už o necelý rok, od 1. januára 2021.



"Obávam sa, že aj táto súťaž sa môže skončiť fiaskom, tak ako sa to stalo pri súťaži na trati Žilina - Rajec. Znova je aj v tejto súťaži veľmi krátky čas pre nového prevádzkovateľa na nákup alebo nájom vlakových súprav a kvalitnú prípravu personálu. Ministerstvo požaduje bankovú záruku vo výške 8 miliónov eur, čo je 40-násobne viac, ako je to doteraz, čo bude mať negatívny vplyv na výšku ponúknutej ceny," povedal Pavol Zajac, podpredseda KDH.



MDV podľa Zajaca požaduje maximálny vek vozidiel do 20 rokov, ale nezohľadňuje ich modernizáciu. Pri požadovaných kapacitách 500 miest vo vlaku môžu tejto požiadavke vyhovovať len dvojpodlažné vlaky. Týmito disponuje len štátny prepravca ZSSK, ktorý ich získal z fondov EÚ, a dnes tieto moderné vlaky jazdia v regiónoch, kde by o ne cestujúci prišli.



"Ministerstvo navrhuje od 1. januára 2021 aj znížiť počet vlakov na tejto trati približne o 5 %, čo bude mať za následok zníženie služieb pre cestujúcich," upozornil Zajac.



Jediný, kto môže splniť tieto podmienky, je podľa Zajaca dominantný prevádzkovateľ ZSSK, aj to len na úkor zníženia kvality dopravy v iných regiónoch. "Preto by som odporúčal ministrovi dopravy, aby jeho úradníci opravili podmienky súťaže tak, aby boli férové pre všetkých uchádzačov. Aby posunuli termín na predkladanie ponúk a aj termín spustenia nového prevádzkovateľa," odkázal Zajac.



"Myslím si, že cestujúci, ktorí radi využívajú dennodenne železničnú dopravu na tejto trati, si určite zaslúžia kvalitné služby. Preto nemôže byť hlavným kritériom pre ministerstvo dopravy rýchly termín ukončenia súťaže, ešte pred parlamentnými voľbami, ale kvalitný výber nového prevádzkovateľa," dodal podpredseda KDH.