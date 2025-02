KDH: Takáč je majster v hádzaní viny za neúspechy na predošlé vlády

Bratislava 26. februára (TASR) - Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD) je majstrom v hádzaní viny za neúspechy na predošlé vlády. Uviedol to podpredseda opozičného KDH Marián Čaučík v reakcii na utorkové (25. 2.) Takáčove vyjadrenia o slabom čerpaní finančných prostriedkov cez miestne akčné skupiny (MAS).



"Celá opozícia kritizuje MAS-ky a kritizuje tak samú seba. Takto začal minister Takáč utorkovú tlačovku o katastrofálnom čerpaní Programu rozvoja vidieka cez miestne akčné skupiny. Pán minister Takáč je majster v tom, ako hádzať vinu za neúspechy na všetky predchádzajúce vlády," priblížil Čaučík.



Nepovedal podľa neho však, že podmienky na túto výzvu sa nastavovali za druhej a tretej vlády Roberta Fica (Smer-SD). "Hovoríme o rokoch 2014 až 2022, keď väčšinu tohto obdobia bol pri moci práve Robert Fico. Najvyšší kontrolný úrad priniesol množstvo zistení, na ktoré sa chceme pýtať pána ministra. A máme na to ako opoziční poslanci právo," spresnil.



"Pán minister najmä nepovedal, že beží už tretí rok nového programovacieho obdobia, z ktorého nevypísal on a Pôdohospodárska platobná agentúra ani jednu novú výzvu," dodal Čaučík.



Takáč na tlačovej konferencii uviedol, že európske finančné prostriedky určené pre MAS nebudú všetky vyčerpané. Za slabé čerpanie zdrojov určených pre MAS podľa neho môžu príslušní politici, ktorí na Slovensku vládli v rokoch 2020 až 2023, najmä teraz opozičná poslankyňa Veronika Remišová (Slovensko, Za ľudí, KÚ) a vtedajší minister pôdohospodárstva Ján Mičovský.