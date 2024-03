KDH: Téma rodín so znevýhodnenými deťmi by mala politikov spájať

Bratislava 21. marca (TASR) - Riešenie problémov rodín so zdravotne znevýhodnenými deťmi je téma, ktorá by mala politikov spájať, a nie rozdeľovať. V reakcii na štvrtkový okrúhly stôl k tejto téme, zorganizovaný Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, to uviedla predsedníčka poslaneckého klubu opozičného KDH Martina Holečková.



"Od samého začiatku hovorím, že pri takej vážnej téme, ako je situácia rodín so zdravotne znevýhodnenými deťmi, musíme odhodiť politické tričká a ťahať za jeden povraz. Preto na jednej strane oceňujem, že ministerstvo práce zorganizovalo okrúhly stôl k tejto problematike, no nerozumiem selektívnemu nepozvaniu predstaviteľov opozície," kritizovala Holečková. Zároveň však víta kroky, ktoré oznámil rezort práce v súvislosti s pomocou týmto rodinám.



KDH podľa Holečkovej rovnako zvolalo okrúhly stôl k tejto téme, a to na pondelok 25. marca. Pozvali naň predstaviteľov všetkých parlamentných strán, zástupcu ministerstva práce, verejného ochrancu práv, komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím, komisára pre deti, zástupcov samospráv či organizácií venujúcich sa práci so zdravotne znevýhodnenými osobami. Účasť mal prísľubiť aj minister práce a sociálnych vecí ČR Marian Jurečka.



"Chcem úprimne veriť, že v tejto vážnej téme budeme ťahať za jeden povraz a minister práce, alebo jeho zástupca, nám na našom okrúhlom stole detailnejšie predstavia riešenia, ktoré dnes oznámili," dodala Holečková.



Zvýšenie príplatku k príspevku na opatrovanie detí, pomoc s financovaním odľahčovacej služby, rozšírenie projektu rodinných poradní a posilnenie včasnej intervencie pre rodičov s najmenšími deťmi. Tieto riešenia by mali čo najskôr pomôcť rodičom zdravotne znevýhodnených detí. Informoval o tom vo štvrtok minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) po rokovaní okrúhleho stola k tejto téme.