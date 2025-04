KDH: Transakčná daň veľmi silno zasiahne ekonomiku na Slovensku

Bratislava 1. apríla (TASR) - Transakčná daň silno zasiahne slovenskú ekonomiku, najviac živnostníkov a zamestnávateľov, preto by sa mala zrušiť. Na Slovensko, najmä na automobilový priemysel, bude mať negatívny vplyv tiež avizované zavedenie ciel na dovoz všetkých tovarov z Európskej únie (EÚ) do Spojených štátov. V utorok to na tlačovej konferencii uviedli poslanci opozičného KDH Milan Majerský a Jozef Hajko.



„Vláda Roberta Fica (Smer-SD) nie je schopná čeliť aktuálnym výzvam a hrozbám, ktoré na Slovensku máme, či už je to transakčná daň, ohrozenie clami zo Spojených štátov alebo slintačka a krívačka. Tieto hrozby sú tak vážne, že ohrozujú budúcnosť Slovenskej republiky a najmä obyvateľov, ktorí žijú na Slovensku,“ uviedol Majerský.



Od utorka začala platiť transakčná daň, ktorá podľa Hajka veľmi silno zasiahne slovenskú ekonomiku. Najviac sa dotkne živnostníkov, ktorí si museli založiť podnikateľské účty, aby odvádzali daň z finančných transakcií štátu, pričom táto daň je vo výške štyroch desatín percenta z každej finančnej transakcie. Okrem toho zasiahne aj zamestnávateľov, keďže za jedného zamestnanca, ktorý poberá priemernú mzdu v hospodárstve SR, budú musieť ročne odviesť štátu 50 eur.



Ďalším problémom je aj „útek“ k hotovosti, keďže mnohé reštaurácie už v súčasnosti vyzývajú ľudí, aby platili za jedlo a služby v hotovosti a prevádzkovateľ nemusel odvádzať transakčnú daň. Tento rok chce vláda na tejto dani vybrať približne pol miliardy eur a budúci rok zase 700 miliónov eur. Hajko zdôraznil, že transakčná daň znechutí podnikateľov nielen na Slovensku, ale aj zo zahraničia, ktorí nebudú chcieť investovať v krajine. Slovenskí podnikatelia podľa neho prejdú k zahraničným platbám, preto jediným riešením je túto daň zrušiť.



Druhý problém, ktorý SR ohrozuje, sú 25-percentné clá na dovoz tovarov z EÚ do Spojených štátov. Tie by mali platiť od 2. apríla 2025, pričom podľa Hajka výrazne zasiahnu slovenskú ekonomiku, ktorá je závislá od vývozu automobilov a súčiastok do Spojených štátov, keďže približne 2,5 % hrubého domáceho produktu (HDP) predstavuje export automobilov do USA. V dôsledku vysokých ciel môže byť ohrozených aj 20.000 pracovných miest, keďže môže nastať prepúšťanie na Slovensku, čo bude znamenať aj stratu daní a odvodov, ktoré štát potrebuje. V roku 2023 boli spoločnosti Volkswagen a Kia najväčšími platiteľmi daní a odvodov, spolu priniesli do štátneho rozpočtu viac ako 500 miliónov eur.



„Vláda by mala prijať jasnú hospodársku politiku na dlhšie obdobie, kde by bolo jasne povedané, ktorým smerom chce postupovať a ako tú našu závislosť od tej automobilovej výroby trošku okresávať a mať perspektívu na roky dopredu,“ uzavrel Hajko.