KDH: Turistické trasy a značenia by mohli mať zákonnú ochranu

Bratislava 6. decembra (TASR) - Turistické trasy a značenia by mal zastrešovať samostatný zákon o turistických trasách, ktorý plénum tento týždeň posunulo do druhého čítania. Uviedol to v piatok poslanec Národnej rady (NR) SR za opozičné KDH Ján Horecký na tlačovej konferencii.



"Tieto turistické trasy dodnes nemajú zákonnú ochranu. Nemáme ani zákon, ktorý by hovoril o princípoch a pravidlách, ako ich chrániť, užívať a ako harmonizovať záujmy turistov, športovcov, samospráv, štátnej ochrany prírody a prírody samotnej," uviedol Horecký s tým, že pri stretávaní sa v prírode preto často vznikali protichodné záujmy.



Pôdohospodárska a lesohospodárska činnosť vlastníkov lesov a pozemkov totiž podľa neho často narážala na záujmy turistov. "Podarilo sa nám predložiť zákon schválený všetkými prítomnými poslancami v NR SR, ktorý nám tento poklad, rodinné striebro Slovenska, tento motor domáceho turistického ruchu, nástroj na prorodinnú politiku, na posilnenie duševného, fyzického aj mentálneho zdravia ľudí zachováva tak, ako sme ho zdedili a ako ho môžeme naďalej zveľaďovať," objasnil Horecký.



Turistické značenie na Slovensku a v Česku je podľa predsedu sekcie značenia Klubu slovenských turistov (KST) Jána Michalca unikátom na celom svete, a to napriek nedostatku financií. V tuzemsku sa oň stará asi 390 vyškolených značkárov a popri nich aj pomocní značkári, pričom ide najmä o dobrovoľnícku prácu.



"Odmeny získavame od štátu a organizácií, ktoré nás dotujú a dajú nám na tú prácu niečo, je to predovšetkým na materiál a technické zázemie a niečo málo za náklady pre tých značkárov," uzavrel.