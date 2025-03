KDH upozornilo na slabé čerpanie z Európskeho sociálneho fondu

Bratislava 17. marca (TASR) - Slovenská republika nedostatočne využíva prostriedky z Európskeho sociálneho fondu (ESF). Pripravených je takmer 20 národných projektov, ktoré sú z ESF financované, ich efektivita je však otázna. Upozornila na to v pondelok poslankyňa opozičného KDH Andrea Turčanová.



"Keď sa pozriete na stránku ministerstva práce alebo niekde inde, zistíte, že Slovensko má takmer 20 národných projektov, ktoré sú financované z Európskeho sociálneho fondu. Ich efektivita je ale podľa mňa veľmi otázna. Veď si povedzme, 20 rokov sme odkázaní na tieto európske peniaze, ale naozaj sme neprijali ešte systémové opatrenia," zhodnotila Turčanová.



Spomenula napríklad potravinové a hygienické balíčky, na ktoré bolo v novom programovom období schválených 63,5 milióna eur. Balíčky majú pomôcť ľuďom v hmotnej núdzi a jednorodičom žijúcim pod hranicou chudoby. Podľa Turčanovej však dodnes neboli žiadne balíčky ľuďom v núdzi dodané.



Podľa europoslankyne za KDH Miriam Lexmann sa podarilo v Európskom parlamente presadiť, aby sa ESF zachoval aj naďalej ako samostatný fond. "Sú na to veľké tlaky z Európskej komisie a mnohých členských štátov, aby sa eurofondy nejakým spôsobom zlúčili do jedného fondu, aby ich hlavným cieľom bola podpora obranyschopnosti a konkurencieschopnosti EÚ," priblížila. Doplnila, že do správy o budúcnosti ESF sa tiež podarilo zakotviť, aby viac peňazí išlo priamo do regiónov, aby tie mohli z fondu priamo čerpať a spravovať si tieto financie.