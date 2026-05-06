KDH upozorňuje na sporné výsledky integrovaných posudkov
Turčanová vyzýva ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša (Hlas-SD) k riešeniu, ktoré uprednostní odborný konsenzus pred administratívnymi tabuľkami.
Autor TASR
Bratislava 6. mája (TASR) - Stovky rodín detí s autizmom a neurovývinovými poruchami čelia po zavedení integrovaných posudkov výraznému poklesu sociálnej podpory a existenčnej kríze. Na dnešnej tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR na to upozornili zástupkyne Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) a odborníčky, ktoré na konkrétnych prípadoch doložili rozpor medzi medicínskymi faktami a úradníckymi rozhodnutiami.
„Máme stovky podnetov od rodičov, ktorých deti štát cez nové integrované posudky preposudzuje do nižších stupňov odkázanosti. Napríklad 11-ročná Dorka má vývinovú poruchu, mentálne postihnutie, autizmus, ADHD aj sklony k sebapoškodzovaniu. Vyžaduje 24-hodinovú opateru, napriek tomu bola preradená zo šiesteho do tretieho stupňa. Rodine zamietli peňažný príspevok na opatrovanie, vzali preukaz ŤZP, ostali bez príspevku, bez školskej podpory. Toto musíme zastaviť,“ uviedla poslankyňa NR SR Andrea Turčanová (KDH).
„Diagnostika trvá pre nedostatok štátnych kapacít veľmi dlho. Rodičia sú bez finálneho potvrdenia pre systém neviditeľní. Potom čakajú na vyriešenie odvolaní a výsledky ukazujú takmer 30-percentnú chybovosť vydaných posudkov. Žiadame funkčné odľahčovacie služby a spravodlivé financovanie namiesto byrokratických prekážok,“ doplnila predsedníčka sociálneho konzília KDH Mária Červeňová.
Detská psychologička Anna Kováčová poukázala na prax v posudkovej činnosti. „Je neprípustné, aby úrady ignorovali správy špecialistov a tvrdili, že vrodený autizmus je dočasný stav. Schopnosť dieťaťa urobiť pár krokov alebo udržať lyžicu nemožno interpretovať ako sebestačnosť, ktorá nahrádza odbornú pomoc,“ vysvetlila Kováčová.
Hlas rodičov z praxe tlmočila Alena Novotná, členka KDH zastupujúca detí so zdravotným znevýhodnením a ich rodiny. „Mnohí rodičia dnes nadobúdajú pocit, že namiesto pomoci musia neustále obhajovať realitu každodenného života svojich detí. Matky samoživiteľky ostávajú celé mesiace bez jediného eura, kým úrady rozhodujú o ich odvolaniach a rodiny žijú v neistote,“ zdôraznila Novotná.
Posudkoví lekári podľa zástupkýň KDH na úradoch často spochybňujú alebo úplne ignorujú správy od špecialistov, ktorí dieťa dlhodobo liečia, ako aj to, že mnohé deti sú prehlásené za zdravé bez toho, aby ich posudkový lekár vôbec osobne videl. Tvrdia tiež, že ak dieťa zvládne jeden banálny úkon, úrad ho vyhlási za samostatné, hoci mentálne alebo sociálne potrebuje neustály dozor. Rovnako poukazujú na paradoxné tvrdenia, že autizmus, ktorý je vrodený a trvalý „nebude trvať dlhšie ako 12 mesiacov“ alebo ide o „dočasný stav“.
Turčanová vyzýva ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša (Hlas-SD) k riešeniu, ktoré uprednostní odborný konsenzus pred administratívnymi tabuľkami.
„Žiadame ministra o zastavenie preposudzovania v prípadoch trvalých diagnóz, kde nedošlo k zlepšeniu zdravotného stavu, o povinné akceptovanie lekárskych nálezov špecialistov v plnom rozsahu bez subjektívneho prekrúcania úradníkmi a o úpravu metodiky posudzovania tak, aby reflektovala reálnu 24-hodinovú záťaž rodín a nielen izolované motorické schopnosti dieťaťa,” povedala Turčanová.
