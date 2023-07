KDH: V štátnej lotériovej spoločnosti Tipos sa šafárilo

Bratislava 13. júla (TASR) - V štátnej lotériovej spoločnosti Tipos sa šafárilo. Informoval o tom na brífingu podpredseda mimoparlamentného KDH Tomáš Merašický. Bývalému generálnemu riaditeľovi a predsedovi predstavenstva Tiposu Marekovi Kaňkovi, ktorý vo funkcii pôsobil od apríla 2020 do 30. júna 2022 a z funkcie odišiel po obvinení, štátna spoločnosť podľa neho za šesť mesiacov roka 2022 vyplatila odmenu vyše 100.000 eur, a to k 31. máju 2023.



"Marek Kaňka figuruje ako obvinený. Podľa verejne prístupných informácií mal cez svoju firmu Oliva Group fiktívne nakúpiť od ďalšej spoločnosti v karuseli pohonné látky za 1,68 milióna eur a štátu neodviesť 336.000 eur na DPH," priblížil Merašický. Kaňka je podľa neho nominant bývalej vlády.



Zo stanov spoločnosti Tipos podľa Merašického vyplýva, že nemusela Kaňkovi vyplatiť ani euro. Podľa neho mu však napriek tomu, že "odstúpil z funkcie, lebo je obvinený z daňových podvodov, keď mal okradnúť štát o 336.000 eur na DPH, štát ešte prispel, a to sumou vyššou ako 100.000 eur".



"Prišli nám podnety, že v spoločnosti Tipos je vraj mimoriadne veľký počet tzv. dohodárov. Chceli by sme sa teda vedenia Tiposu spýtať, či je to pravda a o akých ľudí, ktorí majú pracovať na dohody, ide. Ak by bola pravda, že v Tipose sa uzatváralo neprimerané množstvo dohôd a ak by bola pravda, že ide o ľudí, pri ktorých je uzavretie dohody veľmi zvláštne, bolo by to ďalšie veľké zlyhanie a podnet pre Národný inšpektorát práce, aby sa pozrel na podozrivé pracovné pozície v Tipose," povedal.



"V KDH žiadame okamžité vysvetlenie a zastavenie, respektíve vrátenie odmeny pre bývalého generálneho riaditeľa, ktorý už vo funkcii nie je. Zároveň žiadame, aby Národný inšpektorát práce preveril, či nedochádza k neštandardne veľkému počtu a opakovanému zamestnávaniu ľudí na dohodu," dodal Merašický.