KDH: Verejnosť stále nemá informácie o prenájme 253 áut pre NDS

Bratislava 15. júla (TASR) - Opozičné KDH skritizovalo prenájom 253 vozidiel pre Národnú diaľničnú spoločnosť (NDS) v celkovej hodnote 9,5 milióna eur. Podľa poslanca KDH Igora Janckulíka NDS ešte vlani v decembri podpísala rámcovú zmluvu na operatívny lízing týchto vozidiel, no dodnes verejnosť nepozná informácie o efektivite tohto obstarávania. KDH o tom informovalo v utorok.



„Opäť sa pýtam ministra dopravy Jozefa Ráža, pod ktorého patrí Národná diaľničná spoločnosť, či dal preveriť efektivitu prenájmu 253 prémiových osobných vozidiel? Tiež by ma veľmi zaujímalo, na čo konkrétne bude 253 áut slúžiť a čo bude s vozidlami, ktoré má diaľničná spoločnosť v prevádzke,“ uviedol Janckulík.



KDH pripomenulo, že NDS si na najbližšie štyri roky prenajala osobné motorové vozidlá prémiovej alebo vyššej strednej triedy značiek Škoda, Toyota a Mercedes - Benz. Podľa KDH však nejde o vozidlá na údržbu ciest.



Na prenájom vozidiel sa chcú poslanci pýtať na parlamentnom výbore pre verejnú správu generálneho riaditeľa NDS Filipa Macháčka. „Ako podpredseda výboru pre verejnú správu, poverený vedením výboru, budem chcieť v septembri zvolať výbor parlamentu, na ktorý plánujem pozvať pána generálneho riaditeľa Macháčka ohľadom výstavby diaľnic a rýchlostných ciest,“ priblížil Janckulík.



Doplnil, že zaujímať sa bude aj o to, aké kroky robí NDS v príprave a realizácii projektov diaľničnej siete. „Tiež nás bude zaujímať, či vôbec existuje súčinnosť Slovenskej správy ciest a NDS pri rekonštrukciách a opravách ciest. Lebo niekedy mi to pripadá, ako keby tieto dve štátne organizácie ani nepatrili pod jedno ministerstvo,“ uzavrel.