KDH: Vláda musí pri energiách definovať chudobu a pomôcť aj firmám

Bratislava 7. septembra (TASR) – Vláda musí v súčasnej energetickej kríze bezodkladne prijať zákon o energetickej chudobe, adresne a odstupňovane kompenzovať drahé energie ohrozeným domácnostiam i firmám a v EÚ na tento účel pre firmy vyrokovať nevyužité eurofondy. V stredu to vyhlásilo mimoparlamentné KDH.



"V takejto vážnej situácii nemôžu zostať ľudia, ktorí sú v núdzi, za bránami štátnej pomoci. Tá zasa musí byť logická, adresná, a teda zodpovedná aj voči nim, aj voči štátnemu rozpočtu. Pýtam sa, kedy chceme pomôcť ľuďom ak nie teraz, keď to sami nedokážu," uviedol predseda KDH Milan Majerský.



KDH kritizovalo aj to, že Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) začal neskoro pripravovať koncepciu ochrany odberateľov pred energetickou chudobou. "Dokedy majú ľudia v núdzi, ktorým hrozí krízová zima, čakať? V KDH už od začiatku inflačnej vlny v závere minulého roka opakovane vyzývame vládu, aby prijala zákon o energetickej chudobe. Keby tu zákon bol, mali by sme odpoveď na otázku, komu a ako pružne pomáhať. Ľudia by mali mať nárok na kompenzovanie vysokých cien energií," dodal Majerský.



Dávky by sa mali podľa KDH odvíjať od stupňa ohrozenia domácností. Adresná pomoc je podľa kresťanských demokratov kľúčová, lebo je efektívna a neplytvá peniazmi.



KDH ďalej upozornilo, že pomoc potrebujú aj firmy, lebo pre vysoké ceny energií sa dostali do problémov, za ktoré si nemôžu samy. Vláda by podľa hnutia mala podobne ako pri domácnostiach nastaviť aj pre firmy odstupňovanú pomoc a to podľa toho, ako ich zasahujú cenové skoky. Táto pomoc musí byť, rovnako ako pri pandémii nového koronavírusu nárokovateľná, nie závislá od svojvôle členov vlády.



Pri pomoci firmám by mala slovenská vláda v Európskej únii apelovať na uplatnenie solidárnosti, pretože spoločné protiruské sankcie budú vplývať podľa kresťanských demokratov na slovenskú ekonomiku najťažšie. Súčasťou takéhoto ústretového prístupu EÚ by bolo, že na kompenzácie pre firmy sa použijú nevyčerpané eurofondy. Namiesto hroziaceho prepadnutia by pomohli firemnému sektoru v slovenskej ekonomike.