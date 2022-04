KDH: Vláda musí urýchlene prijať opatrenia proti drahým potravinám

Bratislava 19. apríla (TASR) - Vláda musí urýchlene prijať opatrenia proti drahým potravinám a energiám. Uviedlo to mimoparlamentné Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) s tým, že Slovensko by mohlo po vzore okolitých krajín dočasne znížiť aj daň z pridanej hodnoty (DPH) na potraviny, gastro či cestovný ruch. Zdroje sú podľa hnutia po lepšom výbere daní v štátnom rozpočte.



Štát by mal adresne pomôcť najzraniteľnejším obyvateľom sociálnymi dávkami, prijať zákon o energetickej chudobe, masívnejšie podporiť obnovu rodinných domov a v prípade zastavenia dodávok plynu či ropy z Ruska vyrokovať solidaritu EÚ pri náhradných zdrojoch. "Uprostred veľkých skúšok štát musí pomôcť domácnostiam, podnikom i verejnému sektoru preklenúť zložité obdobie. Rozhodujúce je konať rýchlo," uviedol predseda hnutia Milan Majerský.



Jedným z riešení aktuálnej situácie by podľa neho mohlo byť aj dočasné zníženie DPH na potraviny, gastro a cestovný ruch. Podľa hnutia ide o podobné opatrenie, aké prijali okolité štáty, čím vystavili Slovensko do nevýhodného konkurenčného postavenia, a to najmä v prihraničných oblastiach.



KDH víta zafixovanie cien elektriny pre domácnosti a malé podniky zo strany Slovenských elektrární na roky 2023 a 2024. "Toto opatrenie sa však netýka väčších odberateľov, a preto možno očakávať, že zvýšené náklady na elektrinu sa prenesú do cien produktov pre spotrebiteľov a prispejú k ešte vyššej inflácii," uviedol ekonomický expert KDH Jozef Hajko.



Vláda by podľa Hajka mala prijať ďalšie kroky, ktoré budú súvisieť s dostatočnou dostupnosťou a spoľahlivosťou dodávok energonosičov, najmä zemného plynu. "Ak pôjde EÚ cestou výrazného obmedzenia či zastavenia dodávok uhlia, zemného plynu či ropy z Ruska, Slovensko by to malo akceptovať, ale zároveň ako jeden z najodkázanejších štátov na ruské suroviny by sa malo domôcť solidárneho prístupu ďalších členov EÚ, aby mu za netrhanie jednoty v ťažkej situácii pomohli," podčiarkol Hajko.



Kresťanskí demokrati vítajú rozbiehajúci sa program obnovy rodinných domov, financovaný z plánu obnovy, ktorý je zameraný na výrazné zníženie spotreby energie. Považujú ho však za nedostatočný, lebo sa dotkne iba 3 % takýchto nehnuteľností.



Opatrenia na zmiernenie dopadov zdražovania môže podľa Hajka vláda do veľkej miery vykryť štátnym rozpočtom. Za prvé tri mesiace tohto roka malo ministerstvo financií oproti rovnakému obdobiu vlaňajška vyšší výber DPH o 321 miliónov eur a spotrebných daní o 85 miliónov eur. "To vysoko predstihlo pôvodné očakávania. Peniaze, ktoré vláda získala na DPH v dôsledku zvýšených cien komodít, by sa mali vrátiť naspäť obyvateľom vo forme cielenej podpory tých najchudobnejších,“ dodal Hajko.