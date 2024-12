KDH: Vláda nedokáže zabezpečiť potravinové balíčky

Bratislava 11. decembra (TASR) - Vláda SR nie je schopná zabezpečiť potravinové balíčky pre najchudobnejších obyvateľov Slovenska. Predstavitelia koalície tak nevyužívajú finančné prostriedky poskytované na túto pomoc zo strany Európskej únie (EÚ). Upozornili na to v stredu predstavitelia opozičného KDH.



"Prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu máme možnosť v tomto programovom období použiť 63,5 milióna na to, aby sme poskytli najodkázanejším rodinám alebo jednotlivcom, rodinám s nezaopatrenými deťmi tú najzákladnejšiu pomoc, čo sú buď potravinové balíčky alebo hygienické balíčky. Ide hlavne o tie základné potreby, ktoré tieto rodiny majú a ktoré si nedokážu dovoliť. Je naozaj veľký rozdiel medzi slovami a skutkami, keď hovoríme o tom, že tu máme takúto možnosť. Už desať mesiacov tieto rodiny čakajú na to, že dostanú ďalší balíček," povedala poslankyňa Európskeho parlamentu Miriam Lexmann (KDH).



Spolu so zdražovaním cien potravín, rastom cien energií a zvyšovaním odvodov a daní sa tak môžu podľa nej zraniteľné skupiny obyvateľstva dostať na hranicu chudoby. KDH vyzýva ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša (Hlas-SD), aby čím skôr tento problém vyriešil a doručil balíčky ľuďom, ktorí to najviac potrebujú.



"Táto pomoc neprichádza, práve preto chcem vyzvať pána ministra, aby nerozprával o sociálnej pomoci, ale aby konal, lebo títo ľudia čakajú a bijú na poplach a prosia o pomoc," doplnil predseda hnutia Milan Majerský.