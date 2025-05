KDH: Vláda nedostatočne rieši problémy rodín s bývaním

Bratislava (15. mája) TASR - Vláda prichádza s návrhmi zákonov, ktoré sú len omrvinkami z toho, o čo prichádzajú rodiny, a to v dôsledku zlého hospodárenia štátu a prijatých konsolidačných opatrení, ktoré na nich negatívne vplývajú. Jedným z problémov krajiny je, že mladí ľudia odchádzajú za prácou do zahraničia, keďže na Slovensku si nevedia zohnať dobre platené zamestnanie. Vo štvrtok to uviedli opoziční poslanci z Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny.



„U nás sú mzdy nižšie ako mzdy väčšiny štátov, ktoré boli v socialistickom komunistickom bloku. To znamená, že tie mzdy sú nízke a pochopiteľne potom ľudia utekajú do zahraničia, hľadajú si lepší zárobok. Navyše máme montážnu výrobu vo veľkom rozmere rozvinutú, to znamená, že ľudia veľa pracujú na zmeny, máme najvyšší podiel nočnej práce zo všetkých štátov Európskej únie,“ povedal opozičný poslanec z KDH Jozef Hajko s tým, že nočná práca má priamy vplyv aj na rozpad rodín. V tomto bode súčasná vláda zlyháva, keďže nepodporuje investície, ktoré nejdú do oblasti trojzmenných výrob, ale do výrob s vysokou pridanou hodnotou.



Upozornil, že matky alebo otcovia na materskej, respektíve rodičovskej dovolenke majú často problém privyrobiť si, keďže v SR nefungujú pružné skrátené pracovné úväzky. Rovnako tieto peniaze by nemali byť vysoko daňovo zaťažené, vláda túto oblasť však dlhodobo zanedbáva a nerieši to. V prípade matiek senioriek, ktoré sa starali o deti na materskej dovolenke, KDH víta snahu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, aby sa im obdobie starostlivosti o deti zohľadnilo do dôchodku. Lepším nástrojom je podľa nich však rodičovský dôchodok, pretože seniori dostanú vyšší príspevok.



Aktuálnym problémom rodín je aj klesajúca zdravotná starostlivosť či nedostupné bývanie pre mladé rodiny. Hajko spresnil, že Slovensko má jeden z najvyšších hypotekárnych úrokov v celej EÚ, pričom vláda s tým nič nerobí a nájomné byty nie sú podľa neho dostatočným riešením. KDH požaduje tiež návrat k daňovému bonusu pre deti nad 18 rokov, ktorý pomôže rodičom s výdavkami na cestovanie, bývanie a stravovanie.



Rodiny sú ohrozené aj hazardom, pričom vlani dali na túto oblasť Slováci 1,43 miliardy eur a tieto peniaze im následne chýbajú v rodinných rozpočtoch. V súvislosti s touto oblasťou chce KDH obmedziť reklamy na hazard, aby neboli vysielané v televíziách od 6.00 do 22.00 h. „Vidíme to aj teraz, máme majstrovstvá sveta v hokeji, ak pozeráme, sú tam reklamy, ktoré priamo pozývajú mladých ľudí, aby začali stávkovať a začali možno tak takýmto spôsobom s hazardom. Považujeme to za nezodpovedné,“ uzavrel Marián Čaučík z KDH.