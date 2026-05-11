KDH: Vláda nemá dôvod na oslavy z potvrdenia ratingu Fitch
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 11. mája (TASR) - Opozičné KDH odmieta snahu ministra financií Ladislava Kamenického a premiéra Roberta Fica (obidvaja Smer-SD) prezentovať piatkové (8. 5.) potvrdenie ratingu Slovenska medzinárodnou agentúrou Fitch ako úspech vlády. Agentúra síce ponechala SR hodnotenie A- so stabilným výhľadom, vo svojej správe však jasne uvádza, že rating krajiny je udržiavaný najmä vďaka členstvu Slovenska v Európskej únii (EÚ) a eurozóne. Zároveň upozorňuje na rastúci štátny dlh, slabý ekonomický rast, vysokú infláciu a zhoršovanie vzťahov s EÚ, upozornilo v pondelok hnutie.
„Minister Kamenický a premiér Fico sa snažia z kritického hodnotenia ratingovej agentúry urobiť úspech. Je to mentalita ´veď nie je horšie´. Ale malo byť lepšie! Fitch však vo svojej správe jasne hovorí, že Slovensko stagnuje a jeho verejné financie zostávajú zraniteľné. To nie je pochvala vlády, ale vážne upozornenie. Po troch konsolidáciách by sme mali mať aspoň zlepšenie výhľadu, ak nie lepší rating. Nič z toho sa nedeje,“ zhodnotil poslanec Národnej rady (NR) SR Rastislav Krátky (KDH).
Pripomenul, že podľa správy Fitch vzrastie dlh verejnej správy SR v roku 2026 na 62,9 % hrubého domáceho produktu (HDP), teda nad priemer krajín s ratingom A. Hospodársky rast má dosiahnuť len 0,8 % a inflácia zostane na úrovni 4,4 %, čo je výrazne viac ako v porovnateľných krajinách. Agentúra zároveň upozorňuje, že konsolidácia verejných financií je len čiastočná a napriek prijatým opatreniam deficit klesá iba pomaly.
„Vláda hovorí o konsolidácii, ale dlh ďalej rastie a ekonomika spomaľuje. Výsledkom je, že Slovensko si bude požičiavať drahšie a viac peňazí pôjde na úroky namiesto zdravotníctva, školstva či podpory rodín,“ konštatoval expert KDH pre verejnú správu Martin Štuk.
Predseda vlády Robert Fico v nedeľu (10. 5.) označil zachovanie ratingu Slovenska od agentúry Fitch na úrovni A- so stabilným výhľadom za dobrú správu. Zdôraznil, že Fitch v podstate konštatuje, že konsolidácia verejných financií prináša efekt. Rovnako túto správu v uplynulých dňoch ocenil aj minister financií.
KDH: Trať k železničnej stanici Bratislava Filiálka by mala ísť pod zemou
Opozičné Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) presadzuje, aby železničná trať v úseku Bratislava predmestie - Bratislava Filiálka viedla pod zemou s technickou rezervou pre budúce napojenie metra. Hnutie zároveň v tlačovej správe vyzvalo Železnice Slovenskej republiky (ŽSR), ktoré ako výsledný variant štúdie realizovateľnosti predstavili pozemné riešenie, a Ministerstvo dopravy (MD) SR, aby projekt prepracovali.
„Raz zastavané územie sa nedá vrátiť. Ak dnes uprednostníme lacnejšie riešenie, zaplatia to naše deti - kvalitou života, hodnotou nehnuteľností v okolí a stratenou príležitosťou pre kvalitný rozvoj mesta,“ uviedol podpredseda KDH Ján Horecký, podľa ktorého by estakáda v centre mesta vytvorila trvalú bariéru - urbanistickú, hlukovú aj vizuálnu.
Hnutie tiež pripomenulo, že ak sa Filiálka postaví ako estakáda alebo ako tunel bez technickej rezervy pre metro, táto možnosť bude na desaťročia pochovaná. Vyzýva, aby na projekte spolupracoval magistrát a Bratislavský samosprávny kraj a aby sa zohľadnila dlhodobá vízia rozvoja koľajovej dopravy v hlavnom meste.
Podľa poslanca KDH Igora Janckulíka by na projekt bolo možné dostať úver z Európskej investičnej banky (EIB). „Štát nemusí a nemá tento projekt ťahať sám - partnerský model financovania s významnou spoluúčasťou mesta a kraja je v Európe bežnou praxou a zabezpečí lepšiu kontrolu nad kvalitou realizácie,“ dodal. Uviedol tiež, že berie vážne argumenty ŽSR o náročnosti tunelového riešenia, ale príklady zo zahraničia ukazujú, že je to technicky riešiteľné.
ŽSR koncom apríla predstavili štúdiu realizovateľnosti pre úsek Bratislava predmestie - Bratislava Filiálka. Celkové investičné náklady navrhnutého výsledného variantu pozemného riešenia 1B, s premostením ulíc Riazanská a Jarošova, sa odhadujú na približne 129 miliónov eur.
Štúdia posudzovala celkovo päť variantov riešenia pre dva koncepty prevádzky A a B, a to základný, porovnávací, pochádzajúci zo štúdie z roku 2019, podzemný po Mlynské nivy s možným pokračovaním do Petržalky, povrchový a nadzemný po Mlynské nivy s možným pokračovaním do Petržalky, s ukončením trate v ŽST Filiálka a možnosťou jej pokračovania v smere Mlynské nivy - Petržalka v rámci iného samostatného projektu, ako aj prestupný s ukončením trate ŽSR v lokalite Trnavské mýto a prepojenie úseku ŽST Filiálka - Mlynské nivy mestskou dráhou.
Ani jeden z posudzovaných variantov podľa ŽSR nedosiahol v analýze nákladov a prínosov pozitívny výsledok, najmä v dôsledku limitov aktuálnej metodiky ministerstva dopravy, ktorá neumožňuje použiť výnosy z rozvoja predmetného územia.
