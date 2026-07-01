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KDH: Vláda nemá plán na naštartovanie ekonomiky
KDH vyzýva vládu, aby prestala riešiť konsolidáciu zvyšovaním daňového zaťaženia a namiesto toho sa sústredila na opatrenia, ktoré podporia ekonomický rast.
Autor TASR
Bratislava 1. júla (TASR) - Vláda nemá plán na naštartovanie ekonomiky. V daňovej prognóze Inštitútu finančnej politiky (IFP) sa odzrkadľuje dvojročný problém nižších ziskov aj tržieb podnikov. Uviedlo to opozičné KDH v reakcii na makroekonomickú prognózu Ministerstva financií SR, ktorá bola zverejnená 29. júna.
Poslanec KDH Rastislav Krátky, podpredseda výboru pre hospodárstvo, upozornil, že vláda stále nepriniesla žiadny dôveryhodný plán na podporu hospodárskeho rastu, a to sa premieta aj do očakávaní ďalšieho nízkeho rastu.
„Minister financií sa pozerá na neočakávane nižší výber daní už druhý rok. A aj napriek tomu vláda nemá žiadnu stratégiu, ako naštartovať ekonomiku, chce si len zabezpečiť dobrú pozíciu pred volebným rokom. Dôrazne vyzývame vládu, aby čo najskôr predstavila reálne prorastové opatrenia, správala sa zodpovedne a premietla ich už do pripravovaného štátneho rozpočtu. Inak budeme vidieť len predvolebné naťahovačky, porciovanie rozpočtu pre vládne strany bez zámeru pozdvihnúť krajinu. Slovensko na realizáciu reforiem, udržanie sociálneho štandardu a dobiehanie životnej úrovne aspoň na priemer EÚ potrebuje vyšší ekonomický rast,“ uviedol Krátky.
Nižší výber daní nie je podľa neho len o negatívnom vývoji ekonomického prostredia za slovenskými hranicami. „To má svoj vplyv, ale doma už dva roky pozorujeme, ako podnikom plošne neklesá len zisk, ale aj tržby. Ekonomika sa ochladzuje. Obchodníci hlásia pokles motivácie opäť u nás investovať. Aj spotrebiteľ vníma ekonomické prostredie ako veľmi náročné, čo čítam z historicky najnižšej pôrodnosti. Ľudia sa nedali oklamať číslami vytrhnutými z kontextu o tom, že im je dobre. Cítia, že štát nenapreduje, a to množstvo schopných ľudí presunulo svoje živnosti alebo malé podniky do Česka, pričom na Slovensku utlmujú aktivitu. Aj toto vedie k nižšiemu výberu daní. Ak sa vláda nespamätá, tento trend bude pokračovať,“ podčiarkol Krátky. Podľa neho je zároveň odhad rastu hrubého domáceho produktu (HDP) v prognóze ministerstva financií mierne nadhodnotený.
KDH preto vyzýva vládu, aby prestala riešiť konsolidáciu zvyšovaním daňového zaťaženia a namiesto toho sa sústredila na opatrenia, ktoré podporia ekonomický rast.
IFP Ministerstva financií SR v najnovšej makroekonomickej prognóze uviedol, že slovenská ekonomika by mala v budúcom roku rásť o 1,5 % HDP, čo je vyšší rast, ako očakáva Francúzsko (0,8 %) či Nemecko (1,1 %), a prevyšuje priemer eurozóny (1,2 %). HDP by mal podľa prognózy OECD v roku 2027 stúpnuť o 1,6 % a podľa predikcie Národnej banky Slovenska o 1,9 %.
Poslanec KDH Rastislav Krátky, podpredseda výboru pre hospodárstvo, upozornil, že vláda stále nepriniesla žiadny dôveryhodný plán na podporu hospodárskeho rastu, a to sa premieta aj do očakávaní ďalšieho nízkeho rastu.
„Minister financií sa pozerá na neočakávane nižší výber daní už druhý rok. A aj napriek tomu vláda nemá žiadnu stratégiu, ako naštartovať ekonomiku, chce si len zabezpečiť dobrú pozíciu pred volebným rokom. Dôrazne vyzývame vládu, aby čo najskôr predstavila reálne prorastové opatrenia, správala sa zodpovedne a premietla ich už do pripravovaného štátneho rozpočtu. Inak budeme vidieť len predvolebné naťahovačky, porciovanie rozpočtu pre vládne strany bez zámeru pozdvihnúť krajinu. Slovensko na realizáciu reforiem, udržanie sociálneho štandardu a dobiehanie životnej úrovne aspoň na priemer EÚ potrebuje vyšší ekonomický rast,“ uviedol Krátky.
Nižší výber daní nie je podľa neho len o negatívnom vývoji ekonomického prostredia za slovenskými hranicami. „To má svoj vplyv, ale doma už dva roky pozorujeme, ako podnikom plošne neklesá len zisk, ale aj tržby. Ekonomika sa ochladzuje. Obchodníci hlásia pokles motivácie opäť u nás investovať. Aj spotrebiteľ vníma ekonomické prostredie ako veľmi náročné, čo čítam z historicky najnižšej pôrodnosti. Ľudia sa nedali oklamať číslami vytrhnutými z kontextu o tom, že im je dobre. Cítia, že štát nenapreduje, a to množstvo schopných ľudí presunulo svoje živnosti alebo malé podniky do Česka, pričom na Slovensku utlmujú aktivitu. Aj toto vedie k nižšiemu výberu daní. Ak sa vláda nespamätá, tento trend bude pokračovať,“ podčiarkol Krátky. Podľa neho je zároveň odhad rastu hrubého domáceho produktu (HDP) v prognóze ministerstva financií mierne nadhodnotený.
KDH preto vyzýva vládu, aby prestala riešiť konsolidáciu zvyšovaním daňového zaťaženia a namiesto toho sa sústredila na opatrenia, ktoré podporia ekonomický rast.
IFP Ministerstva financií SR v najnovšej makroekonomickej prognóze uviedol, že slovenská ekonomika by mala v budúcom roku rásť o 1,5 % HDP, čo je vyšší rast, ako očakáva Francúzsko (0,8 %) či Nemecko (1,1 %), a prevyšuje priemer eurozóny (1,2 %). HDP by mal podľa prognózy OECD v roku 2027 stúpnuť o 1,6 % a podľa predikcie Národnej banky Slovenska o 1,9 %.