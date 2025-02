KDH: Vláda nepodporuje adresne všetky zraniteľné skupiny obyvateľov

Bratislava 20. februára (TASR) - Vláda nepodporuje vyvážene a adresne všetky zraniteľné skupiny obyvateľov. Podľa opozičného KDH sa to prejavuje zanedbávaním rodín s deťmi či mladých ľudí, pre ktorých sa samostatné bývanie stáva pomaly nedostupné. Rodinám výrazne klesajú od začiatku roka čisté príjmy z dôvodu zníženia daňových bonusov. KDH na to upozornilo vo štvrtok.



"Pritom registrujeme ohlásený zámer vlády zvyšovať nespravodlivé trináste dôchodky, ktoré rozdáva aj bohatým, čo ich vôbec nepotrebujú, i tým, ktorí pracovali v zahraničí. Nie div, že takýto prístup kritizujú už aj predstavitelia odborov či dokonca samotní poberatelia dôchodkov. Ako vidíme, vláda mieni ďalej pokračovať v drancovaní verejných financií a na tohtoročné trináste dôchodky minúť jednu miliardu eur. Pritom toto všetko ide na dlh, lebo Sociálna poisťovňa s každoročným deficitným hospodárením približujúcim sa k trom miliardám eur dnes nedokáže bez výpožičiek vyplácať nielen trinásty, ale ani riadny dvanásty a jedenásty dôchodok," uviedol poslanec KDH Jozef Hajko.



Kresťanskí demokrati upozornili, že povinnosťou vlády je viesť politiku vyváženej podpory všetkých zraniteľných skupín rovnomerne, vyvážene a adresne. "Nie je možné podporovať jednu zraniteľnú časť obyvateľov na úkor inej. Tisíce rodín môže vláda takto uvrhnúť do biedy. Neuvážený prístup bude mať priamy dosah na znižovanie pôrodnosti na Slovensku, bujnejúce problémy v starnutí obyvateľstva a vyvolávanie nových sociálnych výdavkov. Vyplácanie veľkorysých trinástych dôchodkov vytvára nový dlh, ktorý budú splácať deti našich detí," upozornili.



KDH pripomenulo, že je za vyplácanie dvanástich riadnych dôchodkov, ktoré sa budú každoročne valorizovať podľa jasného kľúča zohľadňujúceho rast nákladov dôchodcov. "KDH presadzuje zatraktívnenie paralelného systému sporenia na starobu, pretože tento systém vedie ľudí v aktívnom pracovnom veku k zodpovednému správaniu sa, nespoliehaniu sa na štát a napokon k znižovaniu tlaku na verejné financie," uviedli.