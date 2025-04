KDH: Vláda pri ochorení slintačky zlyhala, R. Takáč by mal odstúpiť

Bratislava 11. apríla (TASR) - Vláda situáciu s ochorením slintačky a krívačky nezvládla, preto by mala vyvodiť personálnu zodpovednosť a odvolať ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richarda Takáča (Smer-SD). Zlyhania vlády sú viditeľné najmä v pomalom zavádzaní opatrení v porovnaní so susednými krajinami. V piatok to na tlačovej konferencii uviedli opoziční poslanci z KDH.



„Najskôr sme upozorňovali hlavného veterinárneho lekára, že podľa nás neprijal účinné a dostatočné opatrenia, aby sa nákaza nedostala na územie Slovenska. Neskôr sme vyzvali ministra Takáča, aby prehodnotil, či ním vymenovaný hlavný veterinárny lekár Martin Chudý skutočne robí všetko, čo podľa zákona môže,“ povedal Marián Čaučík z KDH s tým, že opatrenia, ktoré vydal Chudý, sa nedodržiavali a nákaza sa rozšírila aj na iné farmy.



V prvom ohnisku nákazy v obci Baka sa musela vytýčiť trojkilometrová kružnica prísneho dohľadu epicentra slintačky a krívačky, pričom utratené boli všetky chovy v tejto kružnici. Čaučík zdôraznil, že toto nariadenie nevydala Európska komisia, ale hlavný veterinárny lekár SR, čo potvrdil aj Takáč. Ďalej kritizoval ministra pôdohospodárstva zo zatajovania informácií o možnej nákaze hospodárskych zvierat a novom ohnisku ochorenia na farme pri obci Jurová, kde sa nenariadili opatrenia a nakoniec sa tam nákaza potvrdila.



„Nie je normálne, že sa taja potenciálne ohniská nákazy, nie je normálne, že v jednom ohnisku sa utráca všetko, čo sa hýbe a v ďalších sa len testuje. Nie je normálne, aby sa z rokovaní protinákazovej komisie krízového štábu vylúčili súkromní veterinári a stavovské združenie chovateľov vnímavých zvierat. Nie je normálne, aby boli straty hospodárskych zvierat ocenené úplne inak pri drobnochovateľoch a pri veľkých farmách, toto všetko vyvoláva veľké otázniky,“ doplnil Čaučík.



Vláda plánuje odškodniť farmárov malých a veľkých chovov v rovnakej výške, avšak podľa opozičného poslanca z KDH Jozefa Humenského to bude diametrálne odlišné. V prípade tisíckusového stáda by malo byť odškodné vo výške siedmich až desiatich miliónov eur, čo predstavuje 7000 až 10.000 eur na kus hospodárskeho zvieraťa. V rámci trojkilometrovej kružnice bolo zlikvidovaných 32 domácich chovov, ktoré by mali dostať odškodnenie v sume 30.000 eur, čo je odlišná suma od toho, akú podľa neho prezentovala vláda.



„Takisto v centrálnom registri zmlúv sú uvedené zmluvy o odškodnení za kus 738 eur. Preto sa pýtame, keďže sa javí, že tie odškodňovania budú diametrálne odlišné pre malý chov a veľký chov alebo stredné chovy, aké sú podmienky, aká bude forma odškodňovania, aké sú stanovené hodnoty za jednotlivý kus hovädzieho dobytka,“ uzavrel Humenský.