KDH: Vláda zvalila všetku konsolidáciu na plecia ľudí a podnikateľov

Bratislava 3. októbra (TASR) - Vláda nie je schopná znížiť svoje veľké rozpočty na ministerstvách a nie je schopná šetriť na sebe. Všetku konsolidáciu zvalila na plecia ľudí a podnikateľov. Vyhlásilo to vo štvrtok opozičné KDH, o čom informovala hovorkyňa hnutia Lenka Kovár.



"Tento návrh na konsolidáciu z dielne vlády nesie výrazné prvky amaterizmu a babráctva. Vláda vo svojej nekompetentnosti pristúpila k najmenej náročnému, ale najhoršiemu riešeniu, a to k zvýšeniu daní. Bohužiaľ, táto konsolidácia sa dotkne všetkých ľudí. Čo je horšie, budú postihnuté transakčnou daňou neziskové spoločnosti, organizácie a inštitúcie, ktoré zastupujú štát a pomáhajú ľuďom v núdzi," uviedlo KDH.



KDH nie je spokojné aj preto, že neboli uplatnené veci, o ktorých poslanci hnutia hovorili v rozprave. Malo im byť sľúbené, že minimálne Slovenská katolícka charita a podobné inštitúcie budú odškodnené za finančné straty spôsobené transakčnou daňou.



Hnutie kritizuje aj to, že konsolidačný balík siahol na v minulosti dohodnutý valorizačný príspevok pre zdravotníckych zamestnancov, zdravotné sestry či záchranárov. "Práve preto KDH hlasovalo proti konsolidácii, ako aj proti zákonu o dani z finančných transakcií," uzavrelo hnutie.