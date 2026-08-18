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KDH: Vlastníctvo v JESS je potrebné vysporiadať
Ministerstvo hospodárstva sa v pondelok (17. 8.) vyjadrilo, že proces vyrovnania vlastníckych práv v spoločnosti JESS sa doteraz nepodarilo uzavrieť.
Autor TASR
Bratislava 18. augusta (TASR) - Opozičné KDH podporuje výstavbu nového jadrového zdroja na Slovensku. Zároveň si uvedomuje, že pred ďalším posunom projektu je potrebné vysporiadať vlastnícke vzťahy v Jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska (JESS) s českou energetickou skupinou ČEZ. Otázkou je, čo urobila ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) počas uplynulých mesiacov, aby pre Slovensko vyrokovala lepšie podmienky, uviedlo hnutie v utorok v stanovisku.
„Ak pani ministerka tvrdí, že cena je príliš vysoká, potom sa jej pýtame: Koľkokrát osobne rokovala s predstaviteľmi ČEZ? Aké argumenty pri rokovaniach použila? Akú nižšiu cenu navrhla? Navrhla splátkový kalendár alebo inú formu vysporiadania? Ponúkla českej strane inú protihodnotu, ktorá by umožnila znížiť celkovú cenu transakcie? Toto sú otázky, na ktoré má dnes odpovedať. Nestačí objednávať ďalšie posudky,“ vyhlásil podpredseda KDH Viliam Karas.
Pripomenul, že spoločnosť JESS v júli uviedla, že cenu akcií stanovil oceňovateľ vybraný po dohode akcionárov a Ministerstva hospodárstva (MH) SR a výsledná cena bola po pripomienkach oboch akcionárov odsúhlasená. MH však následne žiadalo ďalšie nezávislé posúdenie, pričom rezort nesplnil pôvodný termín na vysporiadanie vlastníckych vzťahov do konca apríla ani ďalší termín do 10. júla. KDH preto žiada ministerku hospodárstva, aby zverejnila informácie o priebehu rokovaní s českou stranou.
„Ak sa ukáže, že ministerka celé mesiace cenu iba verejne spochybňovala, ale sama nevykonala reálne kroky na vyrokovanie lepších podmienok, potom nejde o problém ceny. Ide o problém riadenia ministerstva. V takom prípade by mala Denisa Saková vyvodiť politickú zodpovednosť a ministerstvo hospodárstva opustiť,“ dodal Karas.
Ako skôr počas dňa uviedol premiér Robert Fico (Smer-SD), ak ministerka hospodárstva nesúhlasí s ocenením podielu ČEZ v JESS, mala by vyrokovať výhodnejšie podmienky. Mala by to však spraviť v čo najkratšom čase. Fico je pripravený MH SR poskytnúť potrebnú politickú podporu.
Ministerstvo hospodárstva sa v pondelok (17. 8.) vyjadrilo, že proces vyrovnania vlastníckych práv v spoločnosti JESS sa doteraz nepodarilo uzavrieť predovšetkým z dôvodu rozdielneho pohľadu na cenu, ktorú by SR mala zaplatiť českej spoločnosti ČEZ. Ocenenie podielu audítorskou spoločnosťou EY na 189 miliónov eur, ktoré je údajne o 90 miliónov vyššie ako jeho účtovná hodnota, kritizovali aj viacerí opoziční politici.
„Ak pani ministerka tvrdí, že cena je príliš vysoká, potom sa jej pýtame: Koľkokrát osobne rokovala s predstaviteľmi ČEZ? Aké argumenty pri rokovaniach použila? Akú nižšiu cenu navrhla? Navrhla splátkový kalendár alebo inú formu vysporiadania? Ponúkla českej strane inú protihodnotu, ktorá by umožnila znížiť celkovú cenu transakcie? Toto sú otázky, na ktoré má dnes odpovedať. Nestačí objednávať ďalšie posudky,“ vyhlásil podpredseda KDH Viliam Karas.
Pripomenul, že spoločnosť JESS v júli uviedla, že cenu akcií stanovil oceňovateľ vybraný po dohode akcionárov a Ministerstva hospodárstva (MH) SR a výsledná cena bola po pripomienkach oboch akcionárov odsúhlasená. MH však následne žiadalo ďalšie nezávislé posúdenie, pričom rezort nesplnil pôvodný termín na vysporiadanie vlastníckych vzťahov do konca apríla ani ďalší termín do 10. júla. KDH preto žiada ministerku hospodárstva, aby zverejnila informácie o priebehu rokovaní s českou stranou.
„Ak sa ukáže, že ministerka celé mesiace cenu iba verejne spochybňovala, ale sama nevykonala reálne kroky na vyrokovanie lepších podmienok, potom nejde o problém ceny. Ide o problém riadenia ministerstva. V takom prípade by mala Denisa Saková vyvodiť politickú zodpovednosť a ministerstvo hospodárstva opustiť,“ dodal Karas.
Ako skôr počas dňa uviedol premiér Robert Fico (Smer-SD), ak ministerka hospodárstva nesúhlasí s ocenením podielu ČEZ v JESS, mala by vyrokovať výhodnejšie podmienky. Mala by to však spraviť v čo najkratšom čase. Fico je pripravený MH SR poskytnúť potrebnú politickú podporu.
Ministerstvo hospodárstva sa v pondelok (17. 8.) vyjadrilo, že proces vyrovnania vlastníckych práv v spoločnosti JESS sa doteraz nepodarilo uzavrieť predovšetkým z dôvodu rozdielneho pohľadu na cenu, ktorú by SR mala zaplatiť českej spoločnosti ČEZ. Ocenenie podielu audítorskou spoločnosťou EY na 189 miliónov eur, ktoré je údajne o 90 miliónov vyššie ako jeho účtovná hodnota, kritizovali aj viacerí opoziční politici.