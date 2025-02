KDH vyzvalo vládu, aby pomohla podnikateľom zrušením transakčnej dane

Bratislava 7. februára (TASR) - Opozičné KDH vyzvalo vládu, aby prestala plytvať verejnými financiami, zrušila transakčnú daň, presunula polovicu eurofondov na samosprávy a začala šetriť na sebe. Predstavitelia KDH to uviedli v piatok na tlačovej konferencii, kde upozornili na dosah vládnych rozhodnutí na podnikateľský sektor a zamestnancov.



"Skutočným problémom Slovenska je to, že ekonomika sa nachádza vo vážnej kríze. KDH upozorňovalo vládu, keď prišla s konsolidačnými opatreniami, že tieto opatrenia nielenže nebudú konsolidovať verejné financie, ale oslabia ekonomiku, rozvrátia ekonomický systém, poškodia zamestnancov a zamestnávateľov," upozornil podpredseda KDH Viliam Karas.



Podľa kresťanských demokratov problémom sú rozvrátené financie a kolabujúca Sociálna poisťovňa s deficitom asi 2,7 miliardy eur, pripomenul poslanec KDH Jozef Hajko. "Cez vyššie odvody by jej záchrana zvýšila náklady zamestnávateľom o 4,4 percenta, pričom vysoké odvody sú už dnes vážny problém Slovenska. Toto je ale dôsledok neadresnej politiky vlády, ktorá plošne rozhadzuje na trináste dôchodky či pomoc s energiami. Preto apelujeme na vládu, aby neplytvala a nerozhadzovala, ale šetrila na sebe a nevyhnutné dávky poskytovala čo najadresnejšie," uviedol.



KDH opätovne upozornilo na novú transakčnú daň, pre ktorú bude podľa ekonomického experta strany Hajka každá vyplatená mzda zaťažená v priemere 50 eurami za rok. Podľa poslanca to spôsobí odchod firiem do zahraničia, zastaví príchod nových zahraničných spoločností a pre zamestnávateľov bude znamenať náklady navyše. Vládu preto vyzvali, aby transakčnú daň zrušila.



Problém KDH vidí aj v nedostatočnom čerpaní eurofondov, ktoré sú podľa neho v aktuálnom programovom období vyčerpané približne na úrovni 3 %. Riešenie vidí v presunutí polovice eurofondov na samosprávy a pridaní peňazí na spolufinancovanie. "Samosprávy už niekoľkokrát dokázali, že dokážu čerpať eurofondy lepšie, rýchlejšie, efektívnejšie," prízvukoval Hajko.



Riziko KDH vidí aj v avizovaných clách na vývoz do USA, ktoré môžu priniesť zdraženie slovenských áut v USA, čím môže klesnúť ich predaj podľa odhadov o 6 až 9 %. Hajko pripomenul, že by to mohlo znamenať stratu exportu na úrovni 150 až 300 miliónov eur ročne.



"Sú tu štyri oblasti, v ktorých by mala vláda konať okamžite. Prvá je verejné financie, robte niečo so šetrením na sebe, nie na ľuďoch a zamestnávateľoch. Druhá oblasť - dane, zrušte transakčnú daň. Tretia oblasť - investície, robte niečo s čerpaním eurofondov, musíme to zrýchliť. A štvrtá oblasť - rokujte v EÚ, aby USA neuvalili clá na dovozy tovarov z EÚ," odkázal vláde Hajko.