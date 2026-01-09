< sekcia Ekonomika
KDH vyzvalo vládu, aby žiadala odklad podpisu dohody s Mercosurom
Podpredseda KDH Viliam Karas zdôraznil, že dohoda s Mercosurom nie je len technickou obchodnou otázkou, ale rozhodnutím s priamym vplyvom na zdravie ľudí a bezpečnosť potravín.
Autor TASR
Bratislava 9. januára (TASR) - Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) vníma pripravovanú obchodnú dohodu medzi Európskou úniou a krajinami Mercosuru ako prínosnú pre priemysel na Slovensku a v EÚ. V súčasnom znení však podľa hnutia oslabuje potravinovú bezpečnosť a je ohrozením európskych poľnohospodárov. KDH preto vyzvalo vládu SR, aby na rokovaniach žiadala odloženie podpisu dohody.
Európska komisia plánuje podpis tejto dohody na 12. januára, pričom SR ju v súčasnosti podľa KDH nepochopiteľne podporuje. Podpredseda KDH Viliam Karas zdôraznil, že dohoda s Mercosurom nie je len technickou obchodnou otázkou, ale rozhodnutím s priamym vplyvom na zdravie ľudí a bezpečnosť potravín. „Podporovať túto dohodu, ktorá nezmyselne umožní vstup potravín a poľnohospodárskej prvovýroby na vnútorný trh SR z krajín, ktoré nie sú viazané európskymi pravidlami bezpečnosti potravín a už vôbec nie sú viazané striktným právom EÚ vo viacerých kľúčových oblastiach, je jasná ukážka, ako vládnej strane nezáleží na živote a zdraví občanov SR,“ uviedol Karas.
KDH uviedlo ako príklad skúseností dovozu z tretích krajín uvedenie na trh obilia s látkou, ktorá je v EÚ zakázaná. Rovnaké riziko podľa Karasa existuje aj pri dovozoch z krajín Mercosuru, v ktorých je napríklad bežný voľný predaj antibiotík pre zvieratá bez veterinárneho predpisu či vyšetrenia. Štát podľa neho navyše nemá kapacity ani financie na dôslednejšiu kontrolu importovaných potravín.
Podpredseda KDH Marián Čaučík zdôraznil, že nejde o odmietanie obchodu ako takého. Ide o to, aby európski spotrebitelia a poľnohospodári neboli vystavení riziku, že sa na náš trh dostanú potraviny vyrobené za podmienok, ktoré by v EÚ neboli povolené. „Ak má byť dohoda s Mercosurom prijateľná, musí garantovať rovnaké pravidlá hry. Bez toho hrozí, že otvoríme trh lacnému dovozu, ale zaplatíme za to zdravím ľudí a oslabením vlastnej výroby,“ dodal.
Európska únia podľa KDH nemá objektívny dôvod oslabovať vlastnú produkciu. EÚ sama zaviedla nadštandardné podmienky pri výrobe potravín a nesmie podľa hnutia porušiť vlastný princíp rovnakého prístupu k potravinám vyrobeným v EÚ a dovezeným do EÚ.
Minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD) v stredu (7. 1.) po rokovaniach ministrov poľnohospodárstva z členských krajín EÚ, ktoré boli zamerané na budúcnosť európskeho poľnohospodárstva a potravinovej bezpečnosti a na obchodnú dohodu s Mercosurom, uviedol, že Slovensko dohodu podporí. Pripustil ale aj riziká.
„Jeden pohľad mám ako člen vlády, ktorý zastupuje Slovenskú republiku z pohľadu toho, že pre Slovensko je dohoda výhodná. Je tam pre nás viacero plusov. Na druhej strane, ako minister pôdohospodárstva hovorím, že sú tam viaceré riziká, viaceré otvorené otázky, na ktoré poukazujeme, napríklad aj z pohľadu obchodnej dohody s Ukrajinou, z hľadiska kvót,“ opísal situáciu Takáč.
Európska komisia plánuje podpis tejto dohody na 12. januára, pričom SR ju v súčasnosti podľa KDH nepochopiteľne podporuje. Podpredseda KDH Viliam Karas zdôraznil, že dohoda s Mercosurom nie je len technickou obchodnou otázkou, ale rozhodnutím s priamym vplyvom na zdravie ľudí a bezpečnosť potravín. „Podporovať túto dohodu, ktorá nezmyselne umožní vstup potravín a poľnohospodárskej prvovýroby na vnútorný trh SR z krajín, ktoré nie sú viazané európskymi pravidlami bezpečnosti potravín a už vôbec nie sú viazané striktným právom EÚ vo viacerých kľúčových oblastiach, je jasná ukážka, ako vládnej strane nezáleží na živote a zdraví občanov SR,“ uviedol Karas.
KDH uviedlo ako príklad skúseností dovozu z tretích krajín uvedenie na trh obilia s látkou, ktorá je v EÚ zakázaná. Rovnaké riziko podľa Karasa existuje aj pri dovozoch z krajín Mercosuru, v ktorých je napríklad bežný voľný predaj antibiotík pre zvieratá bez veterinárneho predpisu či vyšetrenia. Štát podľa neho navyše nemá kapacity ani financie na dôslednejšiu kontrolu importovaných potravín.
Podpredseda KDH Marián Čaučík zdôraznil, že nejde o odmietanie obchodu ako takého. Ide o to, aby európski spotrebitelia a poľnohospodári neboli vystavení riziku, že sa na náš trh dostanú potraviny vyrobené za podmienok, ktoré by v EÚ neboli povolené. „Ak má byť dohoda s Mercosurom prijateľná, musí garantovať rovnaké pravidlá hry. Bez toho hrozí, že otvoríme trh lacnému dovozu, ale zaplatíme za to zdravím ľudí a oslabením vlastnej výroby,“ dodal.
Európska únia podľa KDH nemá objektívny dôvod oslabovať vlastnú produkciu. EÚ sama zaviedla nadštandardné podmienky pri výrobe potravín a nesmie podľa hnutia porušiť vlastný princíp rovnakého prístupu k potravinám vyrobeným v EÚ a dovezeným do EÚ.
Minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD) v stredu (7. 1.) po rokovaniach ministrov poľnohospodárstva z členských krajín EÚ, ktoré boli zamerané na budúcnosť európskeho poľnohospodárstva a potravinovej bezpečnosti a na obchodnú dohodu s Mercosurom, uviedol, že Slovensko dohodu podporí. Pripustil ale aj riziká.
„Jeden pohľad mám ako člen vlády, ktorý zastupuje Slovenskú republiku z pohľadu toho, že pre Slovensko je dohoda výhodná. Je tam pre nás viacero plusov. Na druhej strane, ako minister pôdohospodárstva hovorím, že sú tam viaceré riziká, viaceré otvorené otázky, na ktoré poukazujeme, napríklad aj z pohľadu obchodnej dohody s Ukrajinou, z hľadiska kvót,“ opísal situáciu Takáč.