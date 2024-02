KDH vyzýva E. Tomáša na odpustenie odvodov pre opatrovateľské služby

Bratislava 15. februára (TASR) - Poskytovatelia terénnej opatrovateľskej služby by potrebovali pomoc od štátu formou odpustenia odvodov. Vo štvrtok na tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR vyzvala poslankyňa opozičného hnutia KDH Martina Holečková ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša (Hlas-SD), aby podobne ako poľnohospodári mali aj opatrovatelia odpustené odvody.



"Každý druhý človek na Slovensku, ktorý hľadá opatrovateľa pre svojho blízkeho, má problém ho nájsť," uviedla Holečková. Upozornila na to, že najmä neverejní poskytovatelia opatrovateľských služieb majú problémy.



Odpustenie odvodov by tak mohlo pomôcť najmä neverejným poskytovateľom a tiež opatrovateľom, ktorí majú podľa Holečkovej nízky plat a pracujú v ťažkých podmienkach.



"Zákon o sociálnych službách definuje opatrovateľskú službu ako službu, ktorú má poskytovať predovšetkým samospráva. Zažívame však to, že paradoxne cyklicky sa táto služba financuje hlavne z eurofondov, čo je nesystémové," uviedla Andrea Turčanová (KDH) s tým, že zákon na jednej strane dáva povinnosť obciam, no neposkytuje im financie na realizáciu. Z takmer 2900 obcí podľa Turčanovej túto službu poskytuje ledva 400 z nich.



Poslankyne z KDH upozornili aj na to, že poskytovanie opatrovateľskej služby na Slovensku je nesystémové. Štát nemá nastavenú takú podporu, aby sa vrátili pracujúci v tejto oblasti zo zahraničia.



"Máme nový projekt z európskych financií. Opäť je nastavený tak, že platobná schéma pre opatrovateľov je nedôstojná. Nedokážeme ľudí zo zahraničia priniesť sem, aby sa starali o našich ľudí, ktorí potrebujú pomoc," povedala europoslankyňa Miriam Lexmann (KDH).