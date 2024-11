KDH vyzýva vládu na prešetrenie negatív baterkárne v Šuranoch

Bratislava 26. novembra (TASR) - Opozičné Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) kritizuje koalíciu za neotvorenie Výboru Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, ktorý mal prerokovať petíciu proti baterkárni v Šuranoch, a vyzýva vládu, aby túto investíciu prešetrila. Petícia poukazuje na to, že výstavba baterkárne bude mať negatívny vplyv na životné prostredie či zdravie občanov žijúcich v tomto meste. V utorok na to upozornili opoziční poslanci Marián Čaučík a Jozef Hajko (obaja KDH).



"Žiadame, aby vláda predložila reálne analýzy vplyvov samotnej výroby batérií na životy a zdravie ľudí v okolí fabriky a vplyvov na životné prostredie, najmä rizikovej látky NMP, pri výrobe batériových článkov," uviedol Čaučík.



Zároveň vyzval ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nominant SNS), aby zriadil nezávislú komisiu na prešetrenie celého doterajšieho procesu schvaľovania tejto investície v Šuranoch. Čaučík kritizoval vládu za to, že touto investíciou obchádza zákony. Pri schválení odpredaja pozemkov na výstavbu baterkárne došlo podľa neho ku konfliktu záujmov u poslancov mestského zastupiteľstva v Šuranoch, a to napriek nesúhlasu mnohých občanov, ktorí boli na zasadnutí.



Hajko dodal, že vláda by mala podporovať investície, ktoré prinášajú ekonomickú efektívnosť a neohrozujú životné prostredie. Výstavba baterkárne v Šuranoch podľa neho také znaky nemá, preto by mala koalícia uvažovať o alternatívnych riešeniach.