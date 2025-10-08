< sekcia Ekonomika
KDH vyzýva vládu na štátny rozpočet, kde bude šetriť na sebe
Konsolidácia podľa KDH nemá byť postavená len na strane živnostníkov, zamestnávateľov a samospráv, ale aj na strane štátu.
Autor TASR
Bratislava 8. októbra (TASR) - Opoziční poslanci Milan Majerský a Jozef Hajko (obaja KDH) vyzvali vládu, aby predložila štátny rozpočet, v ktorom bude primárne šetriť na sebe. Konsolidácia podľa nich nemá byť postavená len strane živnostníkov, zamestnávateľov a samospráv, ale aj na strane štátu. Preto by mala byť zrušená napríklad transakčná daň a prijatý zákon o energetickej chudobe, cez ktorý by boli poskytované adresné dotácie tým ľuďom, ktorí to skutočne potrebujú.
„Dodnes sme nevideli návrh štátneho rozpočtu. Čas sa nezadržateľne blíži, mestá a obce i samosprávy, či už regionálne, alebo miestne, si nevedia vytvoriť svoje vlastné rozpočty, podľa ktorých sa budú riadiť jednotlivé regióny či mestá. A je to zle. Nevidíme, ako chce šetriť vláda na sebe, nevidíme konkrétne opatrenie,“ uviedol Majerský.
Opoziční poslanci kritizovali aj zle nastavenú transakčnú daň, ktorá postihuje všetkých, pričom by mala byť zrušená. Rovnako nesúhlasia ani so schválenou energopomocou vo výške 435 miliónov eur, peniaze by nemala vláda dávať 90 % domácností, ale skôr im pomôcť s rekonštrukciou domovov, so zateplením, s výmenou okien alebo montovaním solárnych konektorov. Práve to by im podľa Hajka znížilo spotrebu energie a následne by sa to premietlo aj do nižších účtov za energie.
KDH prišlo aj s vlastnými úspornými opatreniami a odporúčaniami pre vládu, a to napríklad v podobe zákazu nákupu osobných vozidiel nad 40.000 eur v rokoch 2026 až 2027, prehodnotenia súčasných dohôd o úrovni služieb v IT sektore s 24/7 telefónnou podporou na zníženie finančných nákladov či 15-percentnej úspory na teple, plyne a elektrickej energii v štátnej správe. Vláda by sa mala takisto zamerať na zvýšenie čerpania eurofondov v priemere o dve percentá mesačne do konca budúceho roka.
