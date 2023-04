KDH: Za drahé energie môžu zlé rozhodnutia SaS

Bratislava 18. apríla (TASR) - Za vysokými faktúrami za energie, ktoré doteraz dobiehajú domácnosti a podnikateľov, stoja zlé a neuvážené rozhodnutia bývalého ministra hospodárstva Richarda Sulíka a jeho štátneho tajomníka Karola Galeka (obidvaja SaS). Tí na ministerstve hospodárstva v lete 2022 konali proti zdravému rozumu, a keď následne došlo k prudkému nárastu cien energií, situáciu nenapravili, tvrdí expert mimoparlamentného KDH na energetiku Andrej Žiarovský.



Pripomenul, že ako štandardný rámec pre výpočet elektrickej energie stanovil pôvodne rezort hospodárstva prvý polrok kalendárneho roka, z ktorého sa malo vychádzať v rokoch 2022 aj 2023. Avšak 10. júna 2022 nariadil podľa hnutia vtedajší štátny tajomník Galek, aby novým referenčným rámcom bol druhý a tretí mesiac tretieho kvartálu. V auguste a septembri minulého roka pritom cena elektrickej energie na burzách dosiahla najvyššie hodnoty.



"Cena elektrickej energie a referenčná hodnota začala stúpať práve v letných mesiacoch, 10. júla bola na úrovni 340 eur za megawatthodinu (MWh) a o mesiac neskôr už atakovala 500 eur za MWh. Za obdobie dva a pol mesiaca neurobilo ministerstvo hospodárstva nič, aby referenčný rámec upravilo, hoci v júni bombardovali ÚRSO listami pomaly každý týždeň," vyhlásil Žiarovský s tým, že cena elektriny kulminovala práve v posledných dňoch SaS na ministerstve na takmer 1000 eur za MWh.



Ide podľa KDH o názornú ukážku toho, ako sa to v boji proti vysokým cenám energií robiť nemá. "Toto je príčinou toho, prečo nám napriek všetkým sľubom chodili a stále ešte chodia vysoké faktúry za elektrinu. Energetika je o systematickej práci, a nie o unáhlených a nedomyslených rozhodnutiach, ktoré nás dobiehajú doteraz a trpia tým domácnosti a podnikatelia," dodal Žiarovský.



Sulík a Galek v pondelok (17.4.) vyhlásili, že vláda pri nákupe lacnej elektriny pre obyvateľov zlyhala. Nepodpísala Európskou komisiou (EK) schválenú záväznú zmluvu so Slovenskými elektrárňami (SE) na lacnejšiu elektrinu pre domácnosti, ale iba nezáväzný dodatok k nezáväznému memorandu so SE, ktorý bude treba dať opäť schváliť EK. Obávajú sa tak, že lacnejšej elektriny bude menej.