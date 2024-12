KDH: Zamestnanci veterinárnych a potravinových správ hrozia štrajkom

Bratislava 20. decembra (TASR) - Zamestnanci regionálnych veterinárnych a potravinových správ (RVPS) hrozia ostrým štrajkom. Nespokojní sú s pracovnými podmienkami, ohodnotením i organizačnými zmenami zo strany Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. Upozornil na to v piatok poslanec opozičného KDH Marián Čaučík.



"Zamestnanci regionálnych veterinárnych a potravinových správ sú nespokojní s pracovnými podmienkami, ohodnotením a organizačnými zmenami ministerstva pôdohospodárstva. Vyzývame preto ministra (Richarda, pozn. TASR) Takáča (Smer-SD), aby konal a zabránil tomu, že hrozba štrajku prerastie do ostrého štrajku," uviedol Čaučík.



Pripomenul, že štrajk veterinárov a potravinárov by mohol vážne narušiť systém kontroly potravín a ohroziť bezpečnosť i zdravie Slovákov. "Takisto by mohlo dôjsť k významným škodám v agropotravinárskom sektore. Situácia si vyžaduje okamžité kroky zo strany kompetentných, aby sa predišlo dopadom na zdravie ľudí, ale aj zvierat," uzavrel poslanec.