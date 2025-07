KDH: Zastavené práce na D1 stáli SR veľa peňazí

Bratislava 23. júla (TASR) - Zastavenie všetkých prác na diaľničnom úseku D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala vrátane tunela Višňové stálo Slovensko obrovské peniaze. Medzi rokmi 2019 až 2021 sa na stavbe nič nepohlo, no za túto chybu nenesie nikto zodpovednosť. Upozornil na to opozičný poslanec Igor Janckulík (KDH).



„Katastrofálne následky sa začali 5. decembra 2018, keď vtedajší premiér Peter Pellegrini a bývalý minister dopravy Árpád Érsek vrtuľníkovým náletom prileteli na kontrolu staveniska. Po ich návšteve vláda v marci 2019 rozhodla, že ukončí zmluvu so zhotoviteľom. Výsledok? Stavba sa nielen predražila, ale spôsobila aj obrovské materiálne škody,“ spresnil Janckulík.



Ďalej priblížil, že napríklad mostné prefabrikované nosníky, ktoré boli vyrobené v Senci, už nebolo možné použiť, pretože mali dĺžku 39 metrov. Tieto nosníky boli tak podľa neho rozpílené, aby sa previezli do Strediska správy a údržby diaľnic v Liptovskom Mikuláši, prevoz však stál okolo pol milióna eur. Na pozemkoch strediska Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) v Liptovskom Mikuláši bolo tak vyše 500 kusov nosníkov, ktoré spoločnosť zhotoviteľovi zaplatila napriek tomu, že neboli použité na stavbe. Následne si nový zhotoviteľ naprojektoval a použil nové nosníky, za ktoré NDS zaplatila.



„NDS údajne zvažuje, že celý areál v Liptovskom Mikuláši s lukratívnymi pozemkami predá aj s nosníkmi, keďže nosníkov sa nevie zbaviť. Namiesto toho, aby nosníky napríklad darovala obciam na spevnenie svahov alebo na premostenie menších vodných tokov pre cyklotrasy. Okrem toho vedenie NDS plánuje aj odpredaj materiálu (pižmo - pilier železničný mostný - mostné konštrukcie), ktoré sú potrebné pri výstavbe nových mostných objektov,“ dodal Janckulík s tým, že takéto rozhodnutia spôsobili oneskorenie a predraženie diaľnic či rýchlostných ciest, ktoré mohli byť využívané už oveľa skôr.