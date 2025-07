KDH zaujíma stav reformy financovania sociálnych služieb

Bratislava 3. júla (TASR) - Opozičné KDH žiada o oboznámenie so stavom prípravy reformy financovania sociálnych služieb. Zároveň vyzýva vládu, aby urgentne začala riešiť platy opatrovateľov v sociálnych službách. Na štvrtkovej tlačovej konferencii o tom informovali europoslankyňa Miriam Lexmann a poslankyňa Andrea Turčanová (obe KDH). Z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR pre TASR reagovali, že na rozsiahlej reforme financovania sociálnych služieb intenzívne pracujú. Ako potvrdili, reforma musí byť v súlade s plnením míľnika plánu obnovy realitou už v budúcom roku.



„Naše opatrovateľky nedostávajú ani minimálnu mzdu alebo nemajú aspoň garantovanú ani minimálnu mzdu, odchádzajú do zahraničia a náš systém opatrovateľskej starostlivosti kolabuje,“ upozornila Lexmann. Okrem toho upriamila pozornosť na zle nastavené výzvy z eurofondov. „Európska únia nám pomáha z eurofondov túto službu reformovať tak, aby bola udržateľná a dostupná. Je jej cieľom zvýšiť dostupnosť opatrovateľskej služby a starostlivosti pre klientov, ale my sme v tomto úplne zlyhali. Napriek tomu, že tu finančné prostriedky máme a môžeme čerpať,“ doplnila Lexmann s tým, že aj Európska komisia na nízke mzdy opatrovateliek v SR dlhodobo poukazuje.



Ako uviedla Turčanová, zohnať opatrovateľa alebo získať miesto v zariadení sociálnych služieb na Slovensku je ako vyhrať v lotérii. „Len v januári tohto roka sme mali evidovaných na Slovensku 22.000 žiadostí o dlhodobú starostlivosť, doteraz bolo však uspokojených necelých 12.000 týchto žiadostí,“ priblížila.



Z MPSVR informovali, že v pracovnej skupine, ktorá reformu financovania sociálnych služieb pripravuje, sú zastúpené všetky relevantné subjekty a odborníci z oblasti sociálnych služieb vrátane Komory opatrovateliek Slovenska. „Cieľom reformy je okrem iného aj zatraktívniť pozíciu opatrovateľa, zmeniť systém financovania sociálnych služieb a zabezpečiť ich dostupnosť pre ľudí, ktorí sú odkázaní na pomoc,“ dodali.



Podotkli tiež, že MPSVR nie je zriaďovateľom ani poskytovateľom sociálnych služieb, a teda ani zamestnávateľom v tejto oblasti, ale určuje len právny rámec. Ide podľa nich o kompetenciu obcí a samospráv v zmysle zákona.