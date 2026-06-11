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KDH žiada mimoriadny výbor, chce, aby R. Takáč riešil zavlažovanie
Hnutie upozornilo na nevyužívanú zavlažovaciu infraštruktúru, napríklad v oblasti Zemplínskej šíravy, ktorou by sa podľa neho dalo zásobovať 5600 hektárov pôdy.
Autor TASR
Bratislava 11. júna (TASR) - Opozičné Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) bude iniciovať zvolanie mimoriadneho zasadnutia Výboru Národnej rady (NR) SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Od ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richarda Takáča (Smer-SD) chce informácie, ako plánuje riešiť obnovu zavlažovacích systémov pre poľnohospodárov v súvislosti s extrémnym suchom. Na štvrtkovej tlačovej konferencii o tom informoval podpredseda hnutia a poslanec NR SR Marián Čaučík.
Hnutie upozornilo na nevyužívanú zavlažovaciu infraštruktúru, napríklad v oblasti Zemplínskej šíravy, ktorou by sa podľa neho dalo zásobovať 5600 hektárov pôdy. „Štát sa dodnes formálne stará o tri čerpacie stanice, prevádzkuje ich, robí revízie a, čo je paradoxné, stráži tieto čerpacie stanice proti rozkradnutiu, ale efekt z tohto žiaden nie je. Nikto nevie, v akom stave sú tieto infraštruktúrne systémy, nikto ich nejakým spôsobom nekontroloval,“ zhodnotil právny expert KDH Jozef Humenský.
Problém so suchom je podľa hnutia každým rokom akútnejší. „Poľnohospodárov a farmárov, ktorí pestujú na tých poliach produkty, je každým rokom menej. Firmy zatvárajú, prepúšťajú zamestnancov, pretože je to pre ne ekonomicky absolútne nerentabilné,“ skonštatoval Humenský, ktorý podľa svojich slov od Takáča za tri roky vládnutia neeviduje v tejto oblasti žiadnu aktivitu.
Hnutie upozornilo na nevyužívanú zavlažovaciu infraštruktúru, napríklad v oblasti Zemplínskej šíravy, ktorou by sa podľa neho dalo zásobovať 5600 hektárov pôdy. „Štát sa dodnes formálne stará o tri čerpacie stanice, prevádzkuje ich, robí revízie a, čo je paradoxné, stráži tieto čerpacie stanice proti rozkradnutiu, ale efekt z tohto žiaden nie je. Nikto nevie, v akom stave sú tieto infraštruktúrne systémy, nikto ich nejakým spôsobom nekontroloval,“ zhodnotil právny expert KDH Jozef Humenský.
Problém so suchom je podľa hnutia každým rokom akútnejší. „Poľnohospodárov a farmárov, ktorí pestujú na tých poliach produkty, je každým rokom menej. Firmy zatvárajú, prepúšťajú zamestnancov, pretože je to pre ne ekonomicky absolútne nerentabilné,“ skonštatoval Humenský, ktorý podľa svojich slov od Takáča za tri roky vládnutia neeviduje v tejto oblasti žiadnu aktivitu.