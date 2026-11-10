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KDH žiada mimoriadny výbor o železniciach, vlaky majú nízku kapacitu
Od októbra vláda zaviedla 50-percentnú zľavu na cestovné vo vlakoch. Záujem o železničnú dopravu následne výrazne vzrástol.
Autor TASR
Bratislava 10. novembra (TASR) - Opozičné KDH chce iniciovať mimoriadne zasadnutie Výboru Národnej rady (NR) SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj za účasti ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD) a vedenia železníc. Ako hnutie v utorok informovalo, vláda po znížení cestovného v železničnej doprave nezohľadnila jej reálne kapacity a prevádzkové problémy. Cestujúci sa sťažujú na preplnené vlaky, nedostatok miest na sedenie a zhoršujúce sa podmienky cestovania.
„Vláda motivovala ľudí, aby pre drahé pohonné látky presadli z áut do vlakov, ale zabudla na to, v akom stave naše železnice reálne sú. Znížiť cenu lístka je jednoduché, no zabezpečiť dostatok vozňov, spoľahlivé spojenia a dôstojné cestovanie si vyžaduje skutočnú prácu. Ľudia teraz doplácajú na to, že vláda riešila cenu cestovania, ale nie kapacity železníc,“ uviedol podpredseda KDH Igor Janckulík.
Od októbra vláda zaviedla 50-percentnú zľavu na cestovné vo vlakoch. Záujem o železničnú dopravu následne výrazne vzrástol. Vyšší nápor prišiel v čase, keď železnice zápasia s výlukami a obmedzenými kapacitami.
KDH reagovalo aj na oznámenie ministrov obrany a dopravy o bezplatnom cestovaní vlakmi pre vojakov a ich najbližších rodinných príslušníkov. Nespochybnilo primerané benefity pre vojakov, avšak upozornilo, že ďalšie rozširovanie cestovných výhod musí sprevádzať aj zabezpečenie dostatočných kapacít.
„Naši vojaci si zaslúžia úctu aj primerané benefity. Minister Ráž však nemôže donekonečna posielať ďalších ľudí do vlakov bez toho, aby riešil, či ich železnice dokážu dôstojne odviezť,“ podotkol Janckulík. „Chceme preto mimoriadny parlamentný výbor, na ktorom bude musieť vysvetliť, aké opatrenia pripravuje na zvládnutie zvýšeného náporu, posilnenie kapacít a zníženie meškaní. Ľudia potrebujú spoľahlivé vlaky, nielen lacnejšie lístky,“ dodal.
„Vláda motivovala ľudí, aby pre drahé pohonné látky presadli z áut do vlakov, ale zabudla na to, v akom stave naše železnice reálne sú. Znížiť cenu lístka je jednoduché, no zabezpečiť dostatok vozňov, spoľahlivé spojenia a dôstojné cestovanie si vyžaduje skutočnú prácu. Ľudia teraz doplácajú na to, že vláda riešila cenu cestovania, ale nie kapacity železníc,“ uviedol podpredseda KDH Igor Janckulík.
Od októbra vláda zaviedla 50-percentnú zľavu na cestovné vo vlakoch. Záujem o železničnú dopravu následne výrazne vzrástol. Vyšší nápor prišiel v čase, keď železnice zápasia s výlukami a obmedzenými kapacitami.
KDH reagovalo aj na oznámenie ministrov obrany a dopravy o bezplatnom cestovaní vlakmi pre vojakov a ich najbližších rodinných príslušníkov. Nespochybnilo primerané benefity pre vojakov, avšak upozornilo, že ďalšie rozširovanie cestovných výhod musí sprevádzať aj zabezpečenie dostatočných kapacít.
„Naši vojaci si zaslúžia úctu aj primerané benefity. Minister Ráž však nemôže donekonečna posielať ďalších ľudí do vlakov bez toho, aby riešil, či ich železnice dokážu dôstojne odviezť,“ podotkol Janckulík. „Chceme preto mimoriadny parlamentný výbor, na ktorom bude musieť vysvetliť, aké opatrenia pripravuje na zvládnutie zvýšeného náporu, posilnenie kapacít a zníženie meškaní. Ľudia potrebujú spoľahlivé vlaky, nielen lacnejšie lístky,“ dodal.