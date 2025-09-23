< sekcia Ekonomika
KDH žiada stiahnutie zákona o registri užívacích vzťahov k pozemkom
Zákon súvisí s prerozdeľovaním 700 miliónov eur z eurofondov, pričom viaceré jeho body sú podľa KDH sporné a zasahujú aj do súkromného vlastníctva.
Autor TASR
Bratislava 23. septembra (TASR) - Opozičné KDH žiada stiahnutie a prepracovanie zákona o registri užívacích vzťahov k pozemkom z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. Zákon súvisí s prerozdeľovaním 700 miliónov eur z eurofondov, pričom viaceré jeho body sú podľa KDH sporné a zasahujú aj do súkromného vlastníctva. V utorok to na tlačovej konferencii uviedol podpredseda KDH Viliam Karas.
„Tento zákon hovorí, že to, čo je zaevidované v tomto registri, netreba preukazovať pred orgánmi verejnej moci,“ povedal Karas. Podľa jeho právneho názoru by sa tak kompetencie rozhodovania o majetkových právach a právnych tituloch k užívaniu pozemkov mohli presunúť zo súdov na okresné úrady.
Upozornil, že zákon zasahuje do súkromného vlastníctva každého vlastníka pôdy. Vyzval preto ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richarda Takáča (Smer-SD), aby tento zákon stiahol z aktuálnej schôdze Národnej rady (NR) SR a rezort ho prepracoval.
„Zákon vykazuje všetky znaky protiústavnosti, pretože neprimerane, neproporcionálne štát zasahuje do vlastníckych práv, dokonca nabúrava hospodársku súťaž pri prenájmoch pozemkov, pretože núti každého pod hrozbou správneho deliktu a pokuty do niekoľko tisíc eur predložiť, akú výšku nájomného dojednal. To znamená, že štát bude viesť evidenciu výšky nájomného na každý hektár pozemku na Slovensku,“ uzavrel Karas s tým, že je v rozpore s hospodárskou súťažou, aby štát zhromažďoval vo verejných registroch ceny o nájomnom pôdy.
